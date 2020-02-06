AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatından kan bağışı kampanyası - Son Dakika

AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatının Kızılay'la düzenlediği kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti İlçe Başkanlığının önünde "Kan bağışlaki can yaşasın" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, ilçe teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akceylan, yaptığı açıklamada, insan ve toplum yararına olan bütün çalışmalara gerekli katkıyı verdiklerini söyledi.

Kampanyaya katılanlara teşekkür eden Akceylan, "Afet, kaza ve şehit haberleriyle üzüldüğümüz bugünlerde millet olarak kenetlendik, bir ve beraber elimizden ne geliyorsa yaptık ve yapıyoruz. Bizler de bu anlamda AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı olarak Kızılay ile ilçe binamız önünde kan bağış kampanyası düzenledik. dedi.