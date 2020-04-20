AK Parti Gölbaşı Meclis Üyesi Karaaslan yardım için cep telefonu numarasını paylaştı - Son Dakika

AK Parti Gölbaşı Meclis Üyesi Osman Karaaslan, ihtiyaç sahibi vatandaşların arayabilmesi için cep telefonu numarasını paylaştı.



Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinden AK Parti Gölbaşı Meclis Üyesi Osman Karaaslan, telefon numarasını paylaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşların kendisine ulaşmasını istedi. Karaaslan mesajında, "Ben Ankara Gölbaş'nda yaşıyorum. Eğer bir işiniz yoksa ve kimseden yardım alamıyorsanız ve yemeğiniz bitiyorsa lütfen akşamları aç yatmayın. Yardım bekleyen bildiğiniz birileri varsa lütfen bana bildirin. Utanmadan, sıkılmadan bir yerlerden bana ulaşın" ifadelerini kullandı.



Karaaslan, şunları kaydetti:



"Birinin yiyebileceği yemek varsa, ikinciye de yetecek kadar olduğunu öğrenerek büyüdük. Her aile başka aileye destek olsa yeter. Paylaşmak bereketi getirir, ne olur bencil olup sadece kendi dolabımızı doldurup evimizde beklemeyelim. Üzgün ebeveynlerin olduğunu okuyoruz, duyuyoruz ve üzülüyoruz."



Karaaslan, "0532 642 09 18" numaralı telefondan ihtiyaç sahiplerinin kendisine ulaşabileceğini belirtti. - ANKARA