Üye Girişi
AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Seymen, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Seymen, basın mensuplarıyla buluştu

12.02.2022 17:54
AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Seymen, basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

İlçe binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Seymen, ilçede kentsel dönüşümle ilgili imzaların atıldığını bildirdi.

Yeni yapılan devlet hastanesinin de tamamlanarak teslim edileceğini dile getiren Seymen, "Bir günü bile boş geçirmeden yapmış olduğumuz çalışmaları teşkilat mensuplarımızla birlikte enine boyuna konuşma fırsatı bulduk. İstişare kültürümüzün gereği danışma programlarımızı sürdüreceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda ana kademe, kadın, gençlik kollarımız, komisyonlarımız ve üyelerimizle sahalardayız." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500

Hisarcık, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Seymen, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 18:01:40. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Seymen, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement