AK Parti Grubu, ABB Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

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AK Parti Grubu, ABB Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı
6 saat önce
AK Parti Grubu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kentte yapılacak çalışmaları değerlendirmek için olağanüstü toplantıya çağırdı.
AK Parti Grubu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kentte yapılacak çalışmaları değerlendirmek için olağanüstü toplantıya çağırdı.
ABB Meclisinin AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından belediye başkanlığına olağanüstü toplantı için dilekçeyle başvuruldu.
Dilekçede, "Dünyada yoğun bir şekilde etkisini gösteren Kovid-19 ile ilgili Ankara'da yapılacak çalışmaları değerlendirmek için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin olağanüstü toplanmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:28 Kaynak: AA
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