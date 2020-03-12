AK Parti Grubu'ndan 'koronavirüs' tedbiri - Son Dakika
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AK Parti Grubu'ndan 'koronavirüs' tedbiri

6 saat önce

TBMM'de AK Parti Grup Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında milletvekillerine gönderdiği mesajda, grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesini istedi.

AK Parti Grubu'ndan 'koronavirüs' tedbiri, System.String[]

TBMM'de AK Parti Grup Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında milletvekillerine gönderdiği mesajda, grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesini istedi.

TBMM'de, başta koronavirüs olmak üzere virüs kaynaklı salgın hastalıklara karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. TBMM Başkanlığı, Meclis'i baştan aşağı dezenfekte ederken, siyasi parti grupları da önlemlerini almaya başladı. AK Parti Grup Başkanlığı, milletvekillerine gönderdiği mesajda, grup toplantılarında ve TBMM kampüsü içerisinde birtakım tedbirlerin alındığını duyurdu. Mesajda, "Grup toplantılarımıza yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi, grup toplantılarımızın sonunda fotoğraf çekimi yapılmaması, üyeler alt lokantamıza milletvekili beraberinde ziyaretçi getirilmemesi hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim" denildi.

TERMAL KAMERALAR DA DEVREYE GİRECEK

Öte yandan, Meclis'te kurulması planlanan termal kameralarla ilgili çalışmalar başlatıldı. 12 noktaya kurulması planlanan kameraların önümüzdeki günlerde kurulacağı öğrenildi.


AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:27 Kaynak: DHA
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