AK Parti heyeti sahipsiz köpeklerin birbirlerini parçaladığı iddia edilen hayvan barınağında inceleme yaptı - Son Dakika
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AK Parti heyeti sahipsiz köpeklerin birbirlerini parçaladığı iddia edilen hayvan barınağında inceleme yaptı

29.03.2022 16:50
AK Parti heyeti sahipsiz köpeklerin birbirlerini parçaladığı iddia edilen hayvan barınağında inceleme yaptı

Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel, barınaktaki bazı sahipsiz köpeklerin birbirlerini parçaladığı iddiasıyla ilgili olarak konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel, barınaktaki bazı sahipsiz köpeklerin birbirlerini parçaladığı iddiasıyla ilgili olarak konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Çanakkale Belediyesi meclis üyeleri ve parti yönetimi olarak, Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Konunun şehrin gündeminde yer aldığını ifade eden Esra Yüksel, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarına işaret etti.

Buradaki hayvanların açlıktan birbirine saldırdıklarının iddia edildiğini vurgulayan Yüksel, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Dünyada hayvan dostu olarak bilinen bir ülkede 21. yüzyıl Türkiye'sinde ve Çanakkale'sinde böyle bir haber ile irkilmeyecek, tepki göstermeyecek tek bir insan yoktur. Bizler AK Parti belediye meclis üyeleri, il ve merkez ilçe yönetiminden arkadaşlarımız ile birlikte sözde barınağa yanımızda can dostlarımız için taşıyabileceğimiz kadar mama ile birlikte geldik. Zaman zaman hayvanseverlerce ihbarda bulunulan barınakla ilgili durumun gerçeklik kazanması belediye sorumluluğunda olan bu barınağın nasıl da yönetilemediğini göz önüne sermiştir. Oysa ki barınaklarda koruma altına alınan hayvanların bakımı için gerekli şartların sağlanması ve uygun yaşam koşullarının oluşturulması belediyelerin sorumluluğundadır. Ancak ne acıdır ki sokak hayvanlarımız, can dostlarımız belediye ait barınaktansa sokaklarda daha güvendeler."

Barınaklardaki durumun içler acısı ve kabul edilemez olduğunu ifade eden Esra Yüksel "Sorumlular hemen tespit edilmeli, görevden alınmalı, olay yavan bir açıklama ile geçiştirilmemeli ve Çanakkale Belediyesi bu hizmet ile ilgili profesyonel yardım alarak can dostlarımıza güvenli bir yaşama alanı sağlamalıdır. Bu iş sevgi işidir. Gönül işidir. Hayvan severleri uzak tutarak ve horlayarak yapılamayacağı açıkça ortaya çıkmıştır. Belediye başkanının bu konunun sorumluluğunu almasını, denetlemesini ve kamuoyunun vicdanını rahatlatacak bir çözüm bulmasını bekliyoruz. AK Parti grubu olarak bu durumun takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti heyeti sahipsiz köpeklerin birbirlerini parçaladığı iddia edilen hayvan barınağında inceleme yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti heyeti sahipsiz köpeklerin birbirlerini parçaladığı iddia edilen hayvan barınağında inceleme yaptı - Son Dakika
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