AK Parti Grubundan Erdoğan'a klipli doğum günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Grubundan Erdoğan'a klipli doğum günü kutlaması - Son Dakika

AK Parti Grubundan Erdoğan'a klipli doğum günü kutlaması

6 saat önce

AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kliple kutladı.

AK Parti Grubundan Erdoğan'a klipli doğum günü kutlaması, System.String[]

AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kliple kutladı.

AK Parti milletvekilleri, 26 Şubat 1954'de doğan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü için klip hazırladı. 1 dakika 5 saniye süren klipte Erdoğan'ın çocuklarla görüntülerine yer verildi. Klip, AK Parti'nin Twitter hesabından, "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun" mesajı ve 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle paylaşıldı. Klip, TBMM'deki grup toplantısında Erdoğan'a da izletilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Besti KARALAR/ANKARA,


Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:04 Kaynak: DHA
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