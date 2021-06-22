AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan: "Yalan dolan siyasetinin milletimiz karşısında hiçbir değeri yoktur" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "Yalan dolan siyasetinin milletimiz karşısında hiçbir değeri yoktur. Bundan birkaç yıl önce geçirdiğimiz kanunda 1581 sayılı kanunun üçüncü maddesinde kooperatifler, bölge birlikleri, merkez birliklerinin kurduğu şirketlerde ile bunların sermayesinin yüzde 50'sine sahip şirketlerde yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, denetim kurulu üyesi bu şirketlerden sadece birinden ücret ödeneceğine dair hüküm var" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Özkan, Sayıştay Başkanı seçimi ve askeri ceza kanunu ile ilgili teklifi görüşeceklerini söyledi. Özkan, askeri ceza kanun teklifi hakkında bilgi vererek, "Askeri Ceza Kanunu ile subay, astsubay şüpheli sıfatıyla ifadesini cumhuriyet savcısı alacak. Askerlerin işlediği suçlardan soruşturma izne tabi olacak. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevine giren suçüstü hallerinde genel hükümlere göre yürütülecek. Yüce Divan'da yargılanacak askerlerle ilgili soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yürütülecek" ifadelerini kullandı.

Adalet Komisyonu'nda dördüncü yargı paketinin görüşülmesine başlandığını belirten Özkan, kadına karşı şiddeti önleyecek hükümlerin yer aldığını ifade etti.

Özkan, birden çok maaş iddialarıyla ilgili olarak da, "Yalan dolan siyasetinin milletimiz karşısında hiçbir değeri yoktur. Bundan birkaç yıl önce geçirdiğimiz kanunda 1581 sayılı kanunun üçüncü maddesinde kooperatifler, bölge birlikleri, merkez birliklerinin kurduğu şirketlerde ile bunların sermayesinin yüzde 50'sine sahip şirketlerde yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, denetim kurulu üyesi bu şirketlerden sadece birinden ücret ödeneceğine dair hüküm var. Ana muhalefet partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımızın milli güvenlik sorunu olduğunu ifade etmiş. Lanetliyoruz, telin ediyoruz. Bugün 'Önce Türkiye' sözlerine başlayan Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu egemenliğimiz haklarımızı korumaya mücadele sinde, bir taraftan Suriye'de bir taraftan Libya'da, Azerbaycan'da, Karadeniz'de, yine kendi ülkemizde vesayeti ve işbirlikçilerle nasıl mücadele ettiğini bütün dünya görüyor. Diğer taraftan Bay Kemal'in yaşadığımız Rosebayn isimli gemiye yunan ve Fransız kumpasıyla uluslar arası aykırı saldırıya baktığımızda, Yunan televizyonlarında döndüre döndüre yayınlanan ifadelere Bay Kemale ait. Yunanistan'ın, Türkiye düşmanlarının, FETÖ, PKK, onların işbirlikçilerini sevindiren Kemal Kılıçdaroğlu acaba güvenlik sorunudur, yoksa egemenlik haklarımızın sonuna kadar mücadelesini veren, Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'ın işgalini sonlandıran, Kuzey Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf eden, Libya'da mavi vatanımıza göz diken darbeci Hafter'i yerle yeksan eden, Karadeniz'de milyonlarca yılda oluşmuş doğalgazı milletimizin hizmetine sunan, Fatih'in vasiyetine uygun şekilde Ayasofya'yı yeniden ibadete açan Cumhurbaşkanımız milli irade, egemenlikten başka ne savunmuştur" dedi.

128 milyar dolar ile ilgili olarak Özkan, CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici'nin söylediklerini örnek gösterdi. - ANKARA