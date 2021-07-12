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AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: "OHAL asla devam etmiyor, OHAL'in içeriği bambaşka. OHAL'i biz kaldırdık" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: "OHAL asla devam etmiyor, OHAL'in içeriği bambaşka. OHAL'i biz kaldırdık"

12.07.2021 16:56

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: "OHAL asla devam etmiyor, OHAL'in içeriği bambaşka. OHAL'i biz kaldırdık" "Biliyorsunuz, AK Partili yıllardan önce bölgesel OHAL vardı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: "OHAL asla devam etmiyor, OHAL'in içeriği bambaşka. OHAL'i biz kaldırdık"

"Biliyorsunuz, AK Partili yıllardan önce bölgesel OHAL vardı. 46 kez uzatılmıştı, 46 kez uzatılan OHAL uygulamasını AK Parti iktidar olduğunda kaldıran bir iktidar olarak hayata geçti"

"(CHP'nin mitinginde HDP'lilerin olması) HDP ile CHP'nin yol arkadaşlığı geçmiş, HDP'nin patronluğunda bir vagon olmayı sağlamış şekilde devam ediyor"

ANKARA - AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "OHAL asla devam etmiyor, OHAL'in içeriği bambaşka. OHAL'i biz kaldırdık. Biliyorsunuz, AK Partili yıllardan önce bölgesel OHAL vardı. 46 kez uzatılmıştı, 46 kez uzatılan OHAL uygulamasını AK Parti iktidar olduğunda kaldıran bir iktidar olarak hayata geçti" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, TBMM'de açıklama yaparak Meclis gündemindeki konuları açıkladı ve gündemdeki konulara ilişkin soruları cevapladı. Turan, turizm Teşvik Kanunu teklifini görüşeceklerini belirterek, turizm ülkemize döviz getirmekle kalmayıp, diğer sektörlerin gelişmesine etkili olduğunu ifade etti. Turan, "Devletimiz salgın sürecinde tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın, turizmcilerimizin, işletmelerimizin yanında olmaya gayret ediyor. Yarın görüşmeyle başlayacağımız kanun ile turizm hizmetleri yönetim birliklerinin kurulması, lüks kampçılığın yasal alt yapısının oluşturulması, Bakanlıklar arası yetki karmaşasının giderilmesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin ruhuna uygun olarak bürokratik işlemlerin azaltılması, yatırımcıların mağdur olmaması, jeotermal kaynaklı turizm imkanlarının değerlendirilmesi gibi farklı alanlarda turizmi ilgilendiren kanun maddesi içeriyor. 32 maddelik kanun teklifimizin muhalefet partileri tarafından da değerlendirilmesi ve konuya ilişkin katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Ayrıca, özellikle Cuma, Cumartesi, Pazar planladığımız çalışma takvimine göre, kamuoylunda torba kanun olarak ifade edilen farklı sayıda kanunda değişiklik öngören torba yasamızı görüşmeye başlayacağız. Komisyonumuzda bugün görüşülmeye başlandı. Özellikle ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeriyor" ifadelerini kullandı.

Torba kanun teklifinde terörle mücadele ile ilgili hükümlerin üç yıl uzatılmasının OHAL'in devamı olup olmadığına ilişkin soruya Turan, "OHAL asla devam etmiyor, OHAL'in içeriği bambaşka. OHAL'i biz kaldırdık. Biliyorsunuz, AK Partili yıllardan önce bölgesel OHAL vardı. 46 kez uzatılmıştı, 46 kez uzatılan OHAL uygulamasını AK Parti iktidar olduğunda kaldıran bir iktidar olarak hayata geçti. Ancak önümüzde 15 Temmuz gibi sinsi, hain bir terör örgütü bir darbe girişimi oldu. Terör örgütünün yaptığı tahribatın izlerini silmek hepimizin görevi. OHAL hükümleri olmasaydı, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede zaaf olur muydu? AK Parti olarak her zaman haktan, hukuktan yana olmak istedik. FETÖ ile mücadele dışında hiçbir zaman OHAL tarzı bir teklifimiz olmadı. Kurumlarımızın ihtiyacı üzerine düzenlemeler gözden geçirildi. Daha çok sayıda operasyon imkanı var mı, yok mu? Daha sabah FEİTÖ ile mücadelede TSK içerisindeki yapılanmaları İzmir merkezli 47 ilde operasyon yapıldı. Bu keyfi bir uygulama değil, zaruri bir uygulama. Söz konusu kanun yürürlüğe girdiğinde zaman aşımının uzaması söz konusu. Benzer riskler olmasın diye bu yetkilerin üç yıl daha uzatılmasını istiyoruz" dedi.

Torba teklife madencilerle ilgili hükümlerin eklenmesine ilişkin soruya Turan, "Eğer olağanüstü bir aksilik olmazsa kanun ihtiyacı olmaksızın, Uyar Madencilik'ten mağdur olan işçilerin sorunların çözmek için Bakanlığımız bir prensip kararı aldı. Bu kararın alınmasında bir sorun yok. Ancak usule, yönteme ilişkin bazı değerlendirmeler gerekiyor" şeklinde konuştu.

Turan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya, "Sayın Kılıçdaroğlu yalanda, hakarette zirve yaptığı gibi, 'U' dönüşlerinde zirve yapmayı, kendisini şiar edenin bir lider. Şimdiye kadar değişik zamanlarda, Genel Kurul'da toplantılarda adaylığına ilişkin yeşil ışık yakıp, sonra geri adım atmakta tarihe geçti. Ben aday olmayacağını, olamayacağını düşünüyorum. Ne Selahattin Demirtaş'ın ne Meral hanımın onun adaylığına izin vermeyeceğini düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da izin almadan, tabi olduğu kişilerden, kurumlardan, Başkan seçenlerden izin almadan bu adamı atamayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 'Soylu Erdoğan'ı esir aldı, azdan az, çoktan çok gider sözleri tehditti. İktidar çoklu organ yetmezliği yaşıyor' sözlerine ilişkin olarak Turan, "Sayın Erdoğan çok daha öte sorunları, problemleri, iddiaları aşmış, milletin desteğiyle başarmış biridir. İddia eteği yaklaşımlar, bugünün konusu değil, Sayın Kılıçdaroğlu 11 yıldan beri, Sayın Kılıçdaoğlu Genel Başkan olduğundan 'beri gidiyor, AK Parti seçimlerde yok oluyor' diyor. Her seçimde Sayın Kılıçdaroğlu, 25,25,25, Sayın Erdoğan ise 45-52,45-52,45-52 bandında oyunu kolluyor. Bizim siyasi referans olarak alacağımız ifade, Kılıçdaroğlu'nun ifadesi değil" ifadelerini kullandı.

CHP'nin içinde HDP'nin de olduğu miting düzenlenmesine ilişkin soruya Turan, "HDP ile CHP'nin yol arkadaşlığı geçmiş, HDP'nin patronluğunda bir vagon olmayı sağlamış şekilde devam ediyor. Biz bunu ilk defa görmüyoruz. Bir oy HDP'ye, bir oy CHP'ye anlayışının devam ettiğini söylemek istiyorum. CHP-HDP kan kardeşliğinden öte, çalışan-patron ilişkisine dönmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır ziyaretine ilişkin Turan, "Biz memleketimizi Kürt, Türk, Alevi, Sunni diye değerlendirmiyoruz. 84 milyon vatandaşımızın dertleri başımızın üstüne. Bu dertlerin çözümü için adım atıyoruz. Çözüm süreci gibi bir ifadeyi ne gerekli buluyoruz, ne doğru buluyoruz. 84 milyonun ayağa kalkması, ekonomisinin büyümesi, Türkiye'nin iddialı bir ülke haline gelmesi" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: OHAL asla devam etmiyor, OHAL'in içeriği bambaşka. OHAL'i biz kaldırdık
AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: OHAL asla devam etmiyor, OHAL'in içeriği bambaşka. OHAL'i biz kaldırdık
AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: OHAL asla devam etmiyor, OHAL'in içeriği bambaşka. OHAL'i biz kaldırdık
AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: OHAL asla devam etmiyor, OHAL'in içeriği bambaşka. OHAL'i biz kaldırdık

Kemal Kılıçdaroğlu, Olağanüstü Hal, Bülent Turan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: 'OHAL asla devam etmiyor, OHAL'in içeriği bambaşka. OHAL'i biz kaldırdık' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: "OHAL asla devam etmiyor, OHAL'in içeriği bambaşka. OHAL'i biz kaldırdık" - Son Dakika
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