AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "AK Parti, 'Kapatma hiç olmasın, nasıl ve hangi mahiyette kurulursa kurulsun partiler çalışsın. - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "AK Parti, 'Kapatma hiç olmasın, nasıl ve hangi mahiyette kurulursa kurulsun partiler çalışsın.

19.03.2021 14:17
AK Parti Grup Başkanı Bostancı:

AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "AK Parti, 'Kapatma hiç olmasın, nasıl ve hangi mahiyette kurulursa kurulsun partiler çalışsın.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "AK Parti, 'Kapatma hiç olmasın, nasıl ve hangi mahiyette kurulursa kurulsun partiler çalışsın.' yaklaşımında hiç olmamıştır. Bu yönde bir hukuki ve siyasi yaklaşım düşünülemez, gerçekçi değildir."

Bostancı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanı Bostancı: 'AK Parti, 'Kapatma hiç olmasın, nasıl ve hangi mahiyette kurulursa kurulsun partiler çalışsın. - Son Dakika


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