AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan, Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma tepki - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan, Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki hakaret içeren paylaşıma tepki göstererek, bu paylaşım karşısında barolardan, kadın derneklerinden ses beklediklerini belirtti.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki hakaret içeren paylaşıma tepki göstererek, bu paylaşım karşısında barolardan, kadın derneklerinden ses beklediklerini belirtti. Bostancı, Twitter'daki mesajında, "Hak ve adalet savunucusu avukatlık mesleğinden olduğunu üzülerek öğrendiğim bir şahıs, Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e, bakanlara, aidiyet dolayısıyla baroya ve kadınlara provokatif bir dille hakaret etmiştir. Twitter'dan tavır, barolardan, kadın derneklerinden ses bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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