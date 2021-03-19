AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "Hukuk, HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiş, buradaki mahiyeti hukukun ışığında... - Son Dakika

İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi

Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı

Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var