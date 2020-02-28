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AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının...
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:56 Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz"
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