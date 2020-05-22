AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "(Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığı)... - Son Dakika
AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "(Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığı)...
AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "(Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığı) Hiçbir şekilde erken seçimle alakası yok. Millet iradesinin Meclis'te çarpıtılmasını engellemeye dönük bir çalışma."
AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "(Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığı) Hiçbir şekilde erken seçimle alakası yok. Millet iradesinin Meclis'te çarpıtılmasını engellemeye dönük bir çalışma."
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22.05.2020 22:31:46. #1.13#
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