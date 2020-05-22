AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "Teklifi muhtemelen Haziran ayı içinde Meclise getiririz" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "Teklifi muhtemelen Haziran ayı içinde Meclise getiririz"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu ile ilgili, "Teklif ortaya çıkmadan önce konuşmak doğru değil. Muhtemelen Haziran ayı içinde Meclise getiririz. Partilerle de görüşürüz. Onların da katkılarını bekleriz" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı:

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu ile ilgili, "Teklif ortaya çıkmadan önce konuşmak doğru değil. Muhtemelen Haziran ayı içinde Meclise getiririz. Partilerle de görüşürüz. Onların da katkılarını bekleriz" dedi.


AK Parti Grup Başkanı Bostancı, TBMM'de Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu ile ilgili soruları cevapladı. Bostancı, yaşanan milletvekili transferlerine ilişkin olarak, milletvekilinin karar ve iradesini de teyit ettiği bir geçiş durumunun varlığına işaret etti. Bostancı, " İYİ Parti'nin yaşadığı olay, bu türden bir olay değil. İkisini sanki aynı kefedeymiş gibi değerlendirmek yanlış. Diğeri bir hülle, yasanın arkasından dolanma işi. Gerçekte o milletvekilleri, İYİ Parti'nin politikalarını beğendikleri ve 'Bundan sonra biz İYİ Parti ile birlikte bu siyaset yolculuğunu sürdüreceğiz' karar ve iradesiyle oraya geçmiş değiller. Biri hülle, diğeri gerçek bir karar ve irade. Burada insanların normalde infial göstermesi gereken, aslında başka bir iş yaparken başka bir iş yapıyor gibi göstermektir. Niyet ve kasıt başka, kamuoyunun önüne çıkardığınız görüntü başkadır. Niyet ve kasıt aslında İYİ Parti'ye geçmek değildir ama kamuoyunun önüne sanki geçmiş gibi yaparak bir durum doğurursunuz. Bu ikisi ayrı" dedi.


Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu ile ilgili düzenleme teklifine ilişkin soruya Bostancı, "Türkiye de farklı uygulamaları yapmış. Şimdi biz hepsini masanın üzerine koyuyoruz. Teklif ortaya çıkmadan önce konuşmak doğru değil. Muhtemelen Haziran ayı içinde Meclise getiririz. Partilerle de görüşürüz. Onların da katkılarını bekleriz" cevabını verdi.


Düzenlemenin erken seçim tartışmalarını alevlendirip alevlendirmeyeceğine ilişkin soru üzerine Bostancı, "Erken seçimle ne alakası var? Ne zaman bir adım atsak 'erken seçim.' Erken seçimi sürekli körükleyenler kim? Muhalefet. Bunu niye yaptığı belli. Sen ne yaparsan yap erken seçimlerle bağlantısını kurup, 'erken seçim geliyor' gürültüsü koparmak istiyorlar. Her şeyi erken seçim üzerinden okumaya hevesliler. Hiçbir şekilde erken seçimle alakası yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA

AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 05:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanı Bostancı: 'Teklifi muhtemelen Haziran ayı içinde Meclise getiririz' - Son Dakika

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