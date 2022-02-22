AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Biz 85 milyon insanımızla biriz, beraberiz ve kardeşiz" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Biz 85 milyon insanımızla, Türkü'yle Kürt'üyle, Alevi'siyle Sünni'siyle biriz, beraberiz ve kardeşiz. Bu kardeşliği bozmaya çalışan, PKK terör örgütü başta olmak üzere, emperyalist ve siyonistlerin maşalığına soyunan DAEŞ'inden PKK'sına, DHKP-C'sinden PYD/ YPG'sine kadar bütün terör örgütlerinin kafasını ezeceğimizi de buradan ilan ediyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın 'Biz hala burada ana dilimizde konuşma yapamıyoruz' ifadelerine cevap verdi. Akbaşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu söyleyerek, 786 bin kilometrekaresiyle 85 milyon insanıyla kardeş, bir ve beraber oyduğunu ifade etti. Akbaşoğlu, "Asla ve kata hiçbir etnik kökeni reddeden bir yaklaşım içerisinde değildir. Sonuçta, bütün vatandaşlarımız doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, 81 vilayetinde yaşayanıyla bizim kardeşimizdir, birbirimizin kardeşiyiz; tek bir yüreğiz, tek bir bileğiz. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlere de asla geçit vermedik, vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, iç tüzüğü hatırlatarak, "Meclis İçtüzüğü açık, sonuç itibarıyla, resmi dil Türkçedir, güzel Türkçemizle hep beraber anlaşarak konuşuyoruz, birbirimizi anlıyoruz. Bir arkadaş çıkıp İngilizce, Fransızca, Almanca burada konuşursa, Arapça konuşursa, hangi dilden konuşursa konuşsun o konuda da oraya bir 'x' konuluyor ve tutanağın altına farklı bir dille konuşulduğuna ilişkin not düşülüyor. Dolayısıyla bunu, bu genel uygulamayı 'Sadece Kürtçeye yapılıyor' diye kamuoyuna açıklamak açıkça bu konuyu istismar etmek, doğru bilgi vermemek demektir. Bunu da kamuoyunun takdirine sunuyorum. Ayrıca, ifade etmek isterim ki biz 85 milyon insanımızla, Türkü'yle Kürt'üyle, Alevi'siyle Sünni'siyle biriz, beraberiz ve kardeşiz. Bu kardeşliği bozmaya çalışan, PKK terör örgütü başta olmak üzere, emperyalist ve siyonistlerin maşalığına soyunan DAEŞ'inden PKK'sına, DHKP-C'sinden PYD/YPG'sine kadar bütün terör örgütlerinin kafasını ezeceğimizi de buradan ilan ediyorum" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)