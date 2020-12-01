AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "CHP yönetiminin hem ordumuzdan hem milletimizden mutlak suretle özür dilemesi gerekir" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "CHP yönetiminin hem ordumuzdan hem milletimizden mutlak suretle özür dilemesi gerekir"

01.12.2020 13:31

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "CHP yönetiminin hem ordumuzdan hem milletimizden mutlak suretle özür dilemesi gerekir" AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Akdeniz, Karadeniz, Irak, Suriye, Libya, Kafkaslar'da destanlar yazan Mehmetçiğimize, ordumuza yönelik bireysel...

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "CHP yönetiminin hem ordumuzdan hem milletimizden mutlak suretle özür dilemesi gerekir"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, " Akdeniz, Karadeniz, Irak, Suriye, Libya, Kafkaslar'da destanlar yazan Mehmetçiğimize, ordumuza yönelik bireysel olarak CHP Mersin milletvekilinin ve kurumsal olarak CHP yönetiminin hem ordumuzdan hem milletimizden mutlak suretle özür dilemesi gerekir. Bu konuda ortaya konulan yaklaşımlardan hiç birisi yerli ve milli yaklaşımlar olarak görülemez" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, Akıncı Üssü davasında cezaların belli olduğunu söyleyerek, bağımsız mahkemelerin 79'şar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verdiğini hatırlattı. Akbaşoğlu, " Türkiye'de artık darbe dönemi sona ermiştir. Milletimiz kendi iradesini askıya alacak içeriden veya dışarıdan herhangi bir müdahaleye asla geçit vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın orduya yönelik sözlerine ilişkin Akbaşoğlu, "CHP'li vekilin sözleri dikkatle incelendiğinde üç konunun ortaya konduğu görülmekte. Birincisi, ordumuzun satıldığı iddiasıyla ordumuza hakaret ve iftirada bulunulmuştur. İkincisi, sözlerle ilgili düzeltmede bulunmaya çalışılırken ordumuza ait olan bir fabrikanın satılmasının ordunun satılması anlamına geldiği vurgusuyla hakareti bir yalanla perdelemeye çalışılması görülmektedir. Üçüncü olarak hakaret, iftira, yalan dolandan yüzü kızarması gereken bu kişinin ve arkasında onu ve onun sözlerine sahiplenen CHP yönetiminin yüzü kızarması gerekirken hadsizlikle ilgili derhal disiplin soruşturması başlatılarak, bu vekille ilgili gereği yapılması lüzum ederken, CHP yönetiminin bu vekili sahiplenmesi hakikaten utanmaz ve aymaz bir tavır içinde olması da milletin gözünden kaçmamıştır. Akdeniz Karadeniz Irak, Suriye, Libya, Kafkaslar'da destanlar yazan Mehmetçiğimize, ordumuza yönelik bireysel olarak CHP Mersin milletvekilinin ve kurumsal olarak CHP yönetiminin hem ordumuzdan hem milletimizden mutlak suretle özür dilemesi gerekir. Bu konuda ortaya konulan yaklaşımlardan hiç birisi yerli ve milli yaklaşımlar olarak görülemez" dedi.

Çevre Ajansı ile ilgili teklifin görüşüleceğini söyleyen Akbaşoğlu, "Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması. Çevrenin korunmasına yönelik idari para cezaları ile kuvvetli tedbirlerle düzenlenmesi. Bisiklet yolu ve eskuterlarla ilgili düzenlemelerin derç edilmesidir" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP yönetiminin hem ordumuzdan hem milletimizden mutlak suretle özür dilemesi gerekir
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP yönetiminin hem ordumuzdan hem milletimizden mutlak suretle özür dilemesi gerekir
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP yönetiminin hem ordumuzdan hem milletimizden mutlak suretle özür dilemesi gerekir
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP yönetiminin hem ordumuzdan hem milletimizden mutlak suretle özür dilemesi gerekir

Cumhuriyet Halk Partisi, Karadeniz, AK Parti, Akdeniz, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 'CHP yönetiminin hem ordumuzdan hem milletimizden mutlak suretle özür dilemesi gerekir' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "CHP yönetiminin hem ordumuzdan hem milletimizden mutlak suretle özür dilemesi gerekir" - Son Dakika
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