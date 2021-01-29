AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'den üç milletvekilinin istifasını değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'den üç milletvekilinin istifasını değerlendirdi

29.01.2021 17:59
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'den üç milletvekilinin istifasını değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İstifalar buz dağının görünen kısmı. Bunlar CHP'nin iyi günleri." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İstifalar buz dağının görünen kısmı. Bunlar CHP'nin iyi günleri." dedi.

Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'in, CHP'den istifasını değerlendirdi.

Akbaşoğlu, "Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buz dağının görünen kısmı. Bunlar CHP'nin iyi günleri." ifadelerini kullandı.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Özcan Özel, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'den üç milletvekilinin istifasını değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika

Bağımsız vekillerin sayısı artıyor! CHP'deki istifalar koltuk dağılımını değiştirdi CHP'den istifa eden 3 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edildi Galatasaray, Gaziantep deplasmanında! Canlı anlatım Tuğba Özay'ın ayrımcı paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı Hollywood'un yıldızı Cicely Tyson hayatını kaybetti Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti AK Partili Yayladağı Belediye Başkanı Sayın, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu
Trabzonspor, Stiven Plaza ile yollarını ayırdı Trabzonspor, Stiven Plaza ile yollarını ayırdı         
18:52
Beşiktaş'a transferi beklenen Cenk Tosun için kafa karıştıran sözler: Takımın hala parçası Beşiktaş'a transferi beklenen Cenk Tosun için kafa karıştıran sözler: Takımın hala parçası         
18:21
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Alanyasporlu Bakasetas ile ilgileniyoruz Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Alanyasporlu Bakasetas ile ilgileniyoruz         
17:55
Üçüz bebekler hayata getirdikten sonra kanaması başlayan kadın, hayatını kaybetti Üçüz bebekler hayata getirdikten sonra kanaması başlayan kadın, hayatını kaybetti         
17:28
Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti         
17:17
Seda Bakan, Shakira dansıyla hayranlarını mest etti Seda Bakan, Shakira dansıyla hayranlarını mest etti         
16:59
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var         
14:11
Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı         
13:18
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 19:04:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'den üç milletvekilinin istifasını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei