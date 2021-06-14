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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Kim bir şeyi iddia ediyorsa ispatlamak zorundadır" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Kim bir şeyi iddia ediyorsa ispatlamak zorundadır"

14.06.2021 15:49
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da bir vatandaşın oğluna Recep Tayyip ismini koyduğu ve bunu değiştirme isteğinin reddedildiği iddialarına ilişkin, "Muhtemelen arkadaşlarımız kendilerine CHP'den gelen raporu haber yaptılar.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da bir vatandaşın oğluna Recep Tayyip ismini koyduğu ve bunu değiştirme isteğinin reddedildiği iddialarına ilişkin, "Muhtemelen arkadaşlarımız kendilerine CHP'den gelen raporu haber yaptılar. Bu haber doğru mu? Onu iddia sahiplerinin ortaya çıkarması gerekir. Dürüst gazetecilik bunu gerektirir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Akbaşoğlu, dördüncü yargı paketinin çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Sayıştay Başkanı seçimlerinin Meclisin gündemine geleceğini ifade etti. Çankırı'da bir vatandaşın oğluna Recep Tayyip ismini koyduğu ve bunu değiştirme isteğinin reddedildiği iddialarına ilişkin olarak da Akbaşoğlu, Çankırı Valiliğinin haberlerin doğru olmadığını, Çankırı Nüfus Müdürlüğüne haberde konu edilen bir anlamda başvuru olmadığını duyurduğunu hatırlattı. Akbaşoğlu, "CHP'nin başını çektiği siyasette algıya, iftira, kumpasa dönük siyasetin yoğunlaşarak devam ettiğini görüyoruz. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamalara istinaden 'Külliye'ye çıkan CHP'li' haberi yapıldı ve gazeteci de manşete taşıdı. Sonra bunun apaçık asparagas masa başı yalan ve iftiraya dayalı olduğu ortaya çıktı. Sayın yazar başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün milletimizden özür diledi. Kumpasa dönük değerlendirmeler, gerçek dışı milleti aldatmaya yönelik değerlendirmeler milletimiz tarafından asla kabul edilmemiştir ve kabul edilmez. Bir Çankırılı hemşerimiz, onu iddia sahiplerinin ortaya çıkarması gerekir. Bu haber bir rapora mı dayanıyor? Böyle bir rapor var mı? Muhtemelen arkadaşlarımız kendilerine CHP'de gelen raporu haber yaptılar. Bu haber doğru mu? Dürüst gazetecilik bunu gerektirir" ifadelerini kullandı.

Çankırı Valiliğinin açıklamasını hatırlatan Akbaşoğlu, "Kim bir şeyi iddia ediyorsa ispatlamak zorundadır. Böyle bir kişi, memur, talep var mı, bunu ispatlama yükümlülüğü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne aittir. Bir vatandaşın talebini görmezden gelme noktasında bir yaklaşım sergilenen bir durum varsa gelin hep birlikte üzerine gidelim. Burada anlaşıldığı üzere CHP'nin tamamen uydurma, masa başı asparagas raporu ve bu haberi yayınlanan medyanın durumu söz konusudur" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun haberin doğru olup olmadığı konusunu açıklığa kavuşturması gerektiğini söyleyen Akbaşoğlu, haber doğru değilse de Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Akbaşoğlu, mini infaz denilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da değişiklik teklifini görüşeceklerini belirterek, dördüncü yargı paketinin bu hafta veya gelecek hafta Meclis gündemine geleceğini ifade etti. Akbaşoğlu, "Bu konuda vatandaşımızın lehine birçok konuyu ihtiva eden yargı paketinde özellikle idarenin vatandaşlarımızın başvurularına cevap verme süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz. Vatandaşın idareye karşı dava açma süresi 60 gün olarak muhafaza ediliyor. Buradaki amaç idarenin çözüm odaklı, hızlı ve netice odaklı yaklaşımını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle uyumlu hale getirmek ve aslolanın mutlaka adaletin öncelikli olarak idari anlamda tesisini tam manasıyla temin etmektir" dedi. - ANKARA

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Çankırı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 'Kim bir şeyi iddia ediyorsa ispatlamak zorundadır' - Son Dakika


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