Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu Oyunu Kullandı

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu Oyunu Kullandı

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da oyunu kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu Oyunu Kullandı, System.String[]
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da oyunu kullandı.

Akbaşoğlu, oyunu kullanmak üzere eşi ve oğullarıyla TOKİ Ortaokuluna geldi.

Okulda kurulan 1118 numaralı sandıkta oy verdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, seçim süreci boyunca bütün siyasi partilerin propagandalarını, projelerini ve düşüncelerini ortaya koyduğunu söyledi.

Çankırı'da vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Akbaşoğlu, "Demokraside son sözü her zaman millet söyler. Millet ne derse ona göre de herkes hizaya girer. Burada bütün sandıklarda gerçekten yüksek bir katılım olduğunu müşahede ediyoruz. İnşallah Türkiye genelinde de milli iradenin tecellisi hususunda vatandaşlarımız en yüksek katılımı sağlamak suretiyle iradesini sandığa yansıtacak." diye konuştu.

Seçimlerde yerel yöneticilerin belirleneceğini dile getiren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"'Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyoruz. Millet ne derse o olur. Burada önemli olan demokratik bir kültür içinde milletin iradesinin hiçbir engel olmaksızın güzel bir şekilde sandığa yansıması, bu milli iradenin tecellisine göre de herkesin kendi üzerine düşeni güzel bir şekilde ortaya koymasıdır. Çankırı'da sulh ve sükun içinde bir seçim geçiriyoruz."

Türkiye'de hoşgörü ve centilmenlik anlayışı içinde demokratik seçimlerin sandığa yansıyacağını ifade eden Akbaşoğlu, "İnşallah akşam milletimizin genel iradesi ortaya çıkacaktır." dedi.

Akbaşoğlu'na Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:19 Kaynak: AA

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı, AK Parti, Politika
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