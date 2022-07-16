AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ AKBAŞOĞLU: TÜRKİYE BİR SURİYE VE IRAK'A DÖNDÜRÜLECEKTİ - Son Dakika
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AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ AKBAŞOĞLU: TÜRKİYE BİR SURİYE VE IRAK'A DÖNDÜRÜLECEKTİ

16.07.2022 12:15
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ AKBAŞOĞLU: TÜRKİYE BİR SURİYE VE IRAK'A DÖNDÜRÜLECEKTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Eğer o gece bu uluslararası darbe ve işgal girişimi gerçekleşmiş olsaydı vatanımız, devletimiz hangi badirelerle karşılaşacaktı ? Şayet tam tersi olsaydı, Türkiye bir Suriye ve Irak'a döndürülecekti" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Eğer o gece bu uluslararası darbe ve işgal girişimi gerçekleşmiş olsaydı vatanımız, devletimiz hangi badirelerle karşılaşacaktı ? Şayet tam tersi olsaydı, Türkiye bir Suriye ve Irak'a döndürülecekti" dedi.

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi. Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programa AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Vali Abdullah Ayaz, Belediye Başkan Vekili İsmail Kadri Onat ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Vali Abdullah Ayaz, "Acılarımız biraz küllenmiş olsa da o gece yaşadıklarımız, yaşadığımız ihanetin boyutu, yaşadığımız ihanete giden süreç ve ihanetin sonuçları hala tüm canlılığıyla hafızalarımızda. 15 Temmuz'u unutmadık ve unutturmayacağız. Gelecek nesillere ve tüm vatandaşlarımıza her daim hatırlatarak, gelecekte bu tür ihanetlere meydan verilmemesi uğruna elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ANAYASAL DÜZENE HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKTIK'

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, 6 yıl önce yaşananları tekrar hatırladıklarını belirterek, "6 yıl önce bugünü tekrar hatırlamış olduk. Burada meydanda bulunan aziz hemşehrilerimizle, milli iradeye, demokrasiye, milletin geleceğine, anayasal düzene hep birlikte sahip çıktık. Eğer o gece bu uluslararası darbe ve işgal girişimi gerçekleşmiş olsaydı, acaba bizler burada bulunabilecek miydik? Vatanımız, devletimiz hangi badirelerle karşılaşacaktı? Şayet tam tersi olsaydı, Türkiye bir Suriye ve Irak'a döndürülecekti. Allah korusun bir iç savaşla Türkiye karıştırılacaktı. Bunların hepsini işte Çankırı'dan yükselen, Ankara'dan, İstanbul'dan, Diyarbakır'dan velhasıl vatanın bütün köşelerinden Sayın Çumhurbaşkanımızın, anayasal olarak devletin ve milletin başı ve ordularımızın da TBMM adına başkumandan sıfatıyla 'haydi meydanlara' sözünün yerine getirilmesiyle bir büyük bela defedilmişti. O sebeple 15 Temmuz bir milattır. Yeni bir başlangıçtır. Artık büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde kurulacak, adil ve merhametli, yeni küresel düzenin başlangıç tarihi olarak tarihteki yerini almıştır"dedi.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ AKBAŞOĞLU: TÜRKİYE BİR SURİYE VE IRAK'A DÖNDÜRÜLECEKTİ - Son Dakika
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