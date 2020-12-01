AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun sorulan soruyu cevaplaması
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun salondan ayrılması
TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.(4)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 'Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntı bütün ülkeleri etkilemiş vaziyette' - Son Dakika