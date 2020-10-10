AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Bozcaada İlçe Kongresi'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Hem Gelecek Partisi hem de Deva Partisi, asla Türkiye'de iktidar alternatifi olamadıklarını çok kısa sürede millete gösterdi. Nedamet duyanlar, 'gaza geldik, yanlış yaptık, hata yaptık' diyenlerin gelecekleri yer bu çınarın altı, yani AK Parti'dir." dedi.

Turan, partisinin Bozcaada İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, bu dönem Türkiye'nin siyasi hayatında Cumhur İttifakı ile bir tarih yazıldığını söyledi.

MHP'nin, tüzüğü ve lideri olan kıymetli bir parti olduğunu ifade eden Turan, "MHP, Cumhur İttifakı'mızın en önemli paydaşı. O yüzden MHP'li arkadaşlarımızla asla polemik yapmayacağız. Onlar bizim rakibimiz değil, refikimizdir. Onlarla yol yürüyeceğiz, beraber toplantılar yapacağız. Beraber değerlendireceğiz, adaylar belirleyeceğiz ve öyle yol yürüyeceğiz." diye konuştu.

" Gökçeada'da, Bayramiç'te ve değişik yerlerde ittifak yapmadık da ne oldu. Kim sevindi?" diyen Turan, "O sevinenleri sevindirmeyeceğiz. Daha fazla yerde ittifak yaparak, Cumhur İttifakı'nı büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Bir daha söylüyorum MHP bizim rakibimiz değil, refikimiz. Omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz. AK Parti teşkilatlarımızın aşkı, coşkusu ve heyecanı Türkiye'yi hedefleriyle buluşturan yegane güçlerdendir. Makamların teslim edilmesinden sonra iki insan çıkıp 'Allah razı olsun, iyi işler yaptılar' derse bizim için en büyük şeref ve gurur bu olur diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülent Turan, son dönemde kurulan yeni partilere değinerek, şöyle devam etti:

"Biz bu hayalleri kurarken, bu işleri yapmaya çalışırken, yanımızda olup dökülenler oldu mu? Oldu. O zaman şunu söylemiştim. Bizi bırakıp da giden arkadaşlar koltuğa taliptiniz, olmayınca bırakıyorsunuz diye. Çanakkale'de yeni kurulan partilere bakın, başındaki, sonundaki herkes ya belediye başkan adayımızdı ya il gençlik kolları başkan adayımızdı ya da vekil adayımızdı. Bir ay önce partimizden aday olup bir ay sonra 'vay efendim kuruluş felsefenden koptun' diyemezsin kardeşim. Onun başka bir adı var, koltuğu alamadın, karşıya geçtin. Fakat o zaman da 'yanlış yapıyorsunuz, bu partiler karşılık bulmayacak' dedik. Milletimiz Sayın Erdoğan'ın niyetini ve tarzını biliyor. Başkan olmadığınız için parti kurarsanız, bir adam başbakan olmadı diye parti kurarsanız, yol yürüyemezsiniz. Ne oldu? Kaç yerde İl ve ilçe teşkilatları dağıldı."

Turan, "Hem Gelecek Partisi hem de Deva Partisi, asla Türkiye'de iktidar alternatifi olamadıklarını çok kısa sürede millete gösterdi. Nedamet duyanlar, 'gaza geldik, yanlış yaptık, hata yaptık' diyenlerin gelecekleri yer bu çınarın altı, yani AK Parti'dir. Çünkü biz yedi düvele karşı adeta savaşan, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, Azerbaycan'da tavrı net olan, yerelde Ayasofya'yı açan, ekonomimizi büyütmeye çalışan, her türlü projeye destek veren, Kapalı Maraş'ın açılmasına omuz veren, gurur dolu bir tarihe sahibiz." diye konuştu.

"CHP ile HDP'lilerin söylemi aynı yerde"

Bu partilerin iktidar olma ihtimal ve imkanlarının olmadığını savunan Turan, şunları kaydetti:

"Ama Türkiye'de yüzde 50'den fazla olan oyumuzun 49'da kalması projesi içerisinde CHP'nin 5 ve 10 nolu vagonu olacaklar. Şu anki söylemlere bakın. 6-8 Ekim olayları diyoruz. CHP ile HDP'lilerin söylemi aynı yerde. Kayyım atanıyor; CHP ve HDP söylemleri ile aynı yerde. Vakit henüz erkenken söylüyorum; Türkiye'nin dönüşümünü, büyümesini anlayan arkadaşlar nedamet duyuyorlarsa baş tacı, gelsinler. Ama diyorlarsa ki biz CHP'nin 5 nolu, 10 nolu vagonu olacağız. Olun kardeşim, biz rahatsız değiliz. Dönüşümlerini, dün söylediklerinin bugün tersini söylemelerini ibretle izlemeye devam ederiz. Dün Kılıçdaroğlu'nun en çapsız bakan dediği kişiye bugün ne iyi adam demesini ibretle izlediğimiz gibi. Çünkü dün en çapsız dediklerine bugün ihtiyaçları var. Ne diyor, 'dostlarımla iktidar olacağım' diyor. Kim dostları? Biden'dan başlayan diğer isimlere kadar uzanan dostlar. Düne kadar küfür ettiklerine bugün ortağım, kardeşim, arkadaşım diyorlar. Çünkü bir hesap var. Erdoğan'sız Türkiye bunlara verilen en büyük ödev."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen kongreye AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, 27. Dönem Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ile belediye ve il genel meclisi üyeleri, ilçe ve belde başkanları, muhtarlar ile partililer katıldı.

Tek liste olarak yapılan kongrede Bozcaada İlçe Başkanlığına Sinem Tabak seçildi.