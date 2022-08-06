AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması

06.08.2022 12:55
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün yaşadığımız çevre, bir anlamda yarınlara bırakacağımız bir emanet. Dolayısıyla çevre konusuna bu hassasiyetle yaklaşıyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün yaşadığımız çevre, bir anlamda yarınlara bırakacağımız bir emanet. Dolayısıyla çevre konusuna bu hassasiyetle yaklaşıyoruz." dedi.

Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) Bölgesi'nde katı atık yönetimi konusunda hizmet veren SUEZ Çanakkale RR Atık Hizmetleri AŞ'yi ziyaret eden Turan, burada yaptığı konuşmada, çevreyi ve doğayı korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu bildirdi.

Çanakkale'nin eşsiz doğasını gelecek nesillere en güzel şekilde bırakmak istediklerini vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Bugün yaşadığımız çevre, bir anlamda yarınlara bırakacağımız bir emanet. Dolayısıyla çevre konusuna bu hassasiyetle yaklaşıyoruz. Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği Bölgesinde katı atık yönetimi konusunda hizmet veren SUEZ Çanakkale RR Atık Hizmetleri AŞ'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Firma, entegre katı atık konusunda örnek tesislere sahip. Birliğin ve firmanın çevre dostu, güzel projeleri var. Katı atık projeleri, şehrimizin ekonomisine de milli ekonomimize de katma değer sunuyor. Birliğin kurulmasında emeği geçen 7 belediyemize, başkanlarımıza, İl Özel İdaremize ve çalışmalarından dolayı SUEZ Çanakkale firmamıza teşekkür ediyoruz."

Ziyarette, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Esra Yüksel, Çanakkale SUEZ RR Atık Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Metin Suadiyeli ve Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aysun Kavcar ve diğer ilgililer katıldı.

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AK Partili Turan: 'Birlikteliğimiz motivasyonumuzu artırıyor' AK Partili Turan: 'Birlikteliğimiz motivasyonumuzu artırıyor'
Kaynak: AA

Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

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