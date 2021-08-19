Üye Girişi
AK Parti'li Turan: 'Sınır namustur' diyenler, 'Sınır komşumuz PYD olsun' diyordu - Son Dakika

AK Parti'li Turan: 'Sınır namustur' diyenler, 'Sınır komşumuz PYD olsun' diyordu

19.08.2021 15:06
AK Parti'li Turan: 'Sınır namustur' diyenler, 'Sınır komşumuz PYD olsun' diyordu, System.String[]

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu, hepimiz için önemli olan 'Sınır namustur' sözünü çirkin siyasetine alet ediyor.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu, hepimiz için önemli olan 'Sınır namustur' sözünü çirkin siyasetine alet ediyor. Elbette sınır namustur. Bugün 'Sınır namustur' diyenler, dün 'Sınırımızda komşumuz PYD olsun' diyorlardı" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Turan, Lapseki Belediye Başkanlığı'nda Kaymakam Fatih Çelikkaya, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, daire müdürleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. AK Parti'li Turan, toplantıda yatırımlar ve ilçe özelindeki çalışmaları değerlendirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bülent Turan, göçmen sorununa değinerek, "Göçmen sorunu dünyadaki adaletsiz düzenden kaynaklanıyor. Bugün Orta Doğu, Afganistan başta olmak üzere güven ve istikrar ortamının tesis edilmemesinden kaynaklı bir göçmen sorunu var. Elbette göçmen sorununun tek nedeni bu değil ama tüm dünyanın, sözüm ona medeni dünyanın, bu konuya samimiyetle yaklaşması lazım. Barış ortamının olmadığı coğrafyalarda yaşanan trajedilerden tüm insanlık sorumludur. Bugün herkes Aylan bebek fotoğrafı etrafında birleşmiş durumda ama çoğunun samimiyeti sorgulanıyor. Bugün yeni bir düzene, dünyanın 5'ten büyük olduğunu gösteren bir nizama ihtiyaç var. Ülkemizde de göçmen konusu gündem ancak olaya insani yaklaşmakla beraber çeşitli adımlar da atılıyor. Birkaç gün önce de yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenler sınır dışı edildi. Uluslararası platformlarda tüm dünyanın bu soruna bir çözüm bulması için irademizi ortaya koyuyoruz. Bununla birlikte ülkemizde malum kesimler, göçmenler konusunda provokasyon ve toplumsal huzursuzluk peşinde. Göçmenlerin geri gönderilmesini istemek başka bir şey, onları hedef haline getirmek, milletimizi provoke etmeye çalışmak ayrı bir şey. Amaçları 84 milyon olarak birliğimizi, beraberliğimizi bozmak. Yoksa dertleri ne göçmenler ne de mülteciler" dedi.

'SINIR NAMUSTUR, SÖZÜNÜ ÇİRKİN SİYASETİNE ALET EDİYOR'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Sınır namustur' mesajı üzerinden eleştiren AK Parti'li Turan, "Şimdi de Kılıçdaroğlu, hepimiz için önemli olan 'Sınır namustur' sözünü çirkin siyasetine alet ediyor. Elbette sınır namustur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sınırlarını koruyor. Güvenlik güçlerimiz, Mehmetçiklerimiz kahramanca görevlerini yerine getiriyor. Bir kere bu sözü kullanırken, hiç mi sınırda gözünü kırpmadan bekleyen askerimiz aklına gelmez? Bu devlet adabı değil. Bugün 'Sınır namustur' diyenler, dün 'Sınırımızda komşumuz PYD olsun' diyorlardı. Türkiye, tüm kurumlarıyla tedbirlerini almış durumda. Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planları, neredeyse Avrupa'yla aynı sayıda 20 geri gönderme merkezimiz, Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi kurulması, geri kabul anlaşmaları gibi birçok adım atıldı. Özellikle son yıllarda, bazı yıllar 500 bine yakın düzensiz göçün önüne geçilmiş, devlet bu konuda tam anlamıyla teyakkuzda olduğunu resmi verilerle göstermiştir. Bununla birlikte tüm kurumlarımızın daha hassas olması gereken bir süreç var. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin huzurunun bozulmasına asla izin vermemeliyiz" diye konuştu.


AK Parti'li Turan: 'Sınır namustur' diyenler, 'Sınır komşumuz PYD olsun' diyordu
AK Parti'li Turan: 'Sınır namustur' diyenler, 'Sınır komşumuz PYD olsun' diyordu

Bülent Turan, AK Parti, Lapseki, Göçmen, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan: 'Sınır namustur' diyenler, 'Sınır komşumuz PYD olsun' diyordu - Son Dakika


Son Dakika

Taliban'dan toplu infaz! Kurşuna dizdikleri Afganları çukura attılar 15:44 Taliban'dan toplu infaz! Kurşuna dizdikleri Afganları çukura attılar Twitch yayıncısı Amouranth, evindeki yangının kundaklama olduğundan şüpheleniyor! 15:39 Twitch yayıncısı Amouranth, evindeki yangının kundaklama olduğundan şüpheleniyor! 37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı 15:26 37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı
Eski eş dehşeti can aldı! Atlette boğarak öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın 15:13 Eski eş dehşeti can aldı! Atlette boğarak öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden 14:41 Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi 14:38 Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi
Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı 14:25 Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor 13:18 ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor

Son Dakika Haberleri
15:44 Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler
15:33 Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi
15:18 Uçaktan düşen 16 yaşındaki Afgan futbolcu korkunç bir şekilde can verdi
15:13 Eski eş dehşeti can aldı! Atlette boğarak öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın
15:01 Yendiği lenf kanseri tekrar nükseden teknik direktör Faruk Demir, futbolcularıyla vedalaştı
14:41 Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden
14:37 Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi
14:26 İBB'nin hayvan bakımevi yakınlarında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepkilere neden oldu
14:24 Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı
13:51 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 terörist etkisiz hale getirildi
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Beşiktaş, İtalyan yıldız Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı Beşiktaş, İtalyan yıldız Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı         
15:42
Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi         
15:34
Uçaktan düşen 16 yaşındaki Afgan futbolcu korkunç bir şekilde can verdi Uçaktan düşen 16 yaşındaki Afgan futbolcu korkunç bir şekilde can verdi         
15:19
Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki         
15:09
Gündem olan soyadı krizi! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar birbirine girdi Gündem olan soyadı krizi! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar birbirine girdi         
14:40
İBB'nin hayvan bakımevi yakınlarında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepkilere neden oldu İBB'nin hayvan bakımevi yakınlarında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepkilere neden oldu         
14:27
Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi         
14:20
Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı         
12:42
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti         
12:17
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor         
12:03
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi         
09:59
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 16:04:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Turan: 'Sınır namustur' diyenler, 'Sınır komşumuz PYD olsun' diyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement