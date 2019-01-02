Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Hasta Ziyareti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Hasta Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde hasta ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Hasta Ziyareti, System.String[]
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde hasta ziyaretlerinde bulundu.

Turan, Lapseki Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Turan, ilçelerde yapılan hastanelerin sayesinde hastaların artık merkeze gitmek zorunda olmadığını söyledi.

İlçelerdeki hastanelerde tedavi sürecinin de hızlandığı vurgulayan Turan, "Yeni yapılan devlet hastanemizle ilçemizin yatak kapasitesi 35'e yükseldi. Altyapısıyla bütün doktorlarımızın, hemşirelerimizin rahat rahat görevlerini yapacağı hale geldi. 7 bin metrekare alanındaki bu güzel mekanın 7 poliklinik bir doğumhanesi, bir ameliyathanesiyle bu şehre hizmet etmesi en büyük gururumuzdur." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:27 Kaynak: AA

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