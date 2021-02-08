AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, mahkemenin Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin de yerel mahkemenin de verdiği karar usule ilişkin itirazlardır, yani 'dokunulmazlığı varken yargılamayın' tarzı usulle ilgili meselelerdir. İçerikte sorun yok. İçerikle ilgili MİT tırları, yani FETÖ'cülerle devletin karşısında olanlarla beraber adım atıldığı mahkeme kararlarında, evraklarda var. Bu, CHP için bir utanç vesikası olarak yıllarca duracak." dedi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, diğer partilerle görüşerek bir takvim belirlediklerini, salı ve çarşamba günü çok sayıda uluslararası sözleşmeyi, perşembe günü araştırma komisyonları raporlarını ve Kamu Denetçiliği 2019 yılı raporunu görüşmeyi planladıklarını açıkladı.

Son dönemdeki ittifak görüşmelerine işaret eden Turan, CHP merkezli yoğun görüşme trafiği olduğuna dikkati çekti.

CHP'nin düne kadar yok saydıkları, hakaret ettikleri insanlarla partilerle görüşüyor olmalarından rahatsız olmadıklarını belirten Turan, bunu makulleşme sürecinin bir adımı olarak gördüklerini söyledi.

"CHP, diğer partilerle görüşmesi o kadar yoğunlaştı ki kendi parti organlarıyla milletvekilleriyle bu kadar görüşmüyor" iddialarının gündeme gelmeye başladığını dile getiren Turan, "Biz bu görüşmelerin devamından rahatsız değiliz. Hatta öneriyoruz CHP'ye devam edin bu görüşmelere. O kadar devam edin ki CHP'ye 'Yalanın merkezi oldu' diyen Muharrem İnce ile de görüşün. 'FETÖ ve PKK ile ilgili ittifaktan çok rahatsızız, o yüzden ayrılıyoruz' diyen Mehmet Ali Çelebi ile de görüşün. 'Vatanlarından değil, yabancılardan güç almaya başladılar' diyen Yılmaz Öztürk ile de görüşün. Yani tüm CHP eleştirilerine konu olan partilerle de görüşün." diye konuştu.

"CHP'nin Genel Başkanı kayıp, yok"

Gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin fotoğrafları basın mensuplarına gösteren Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerde CHP bayrakları ve kürsüsü önünde açıklama yapıldığına dikkati çekti.

HDP ile CHP görüşmesinden bir kareyi göstererek, CHP bayraklarının kaldırıldığına ama kürsüdeki bayrağın unutulduğunu söyleyen Turan, şöyle devam etti:

"CHP'nin Genel Başkanı kayıp, yok. Ortaklık var, ortak yok. Ev sahibi ise misafir nerede. Misafirse ev sahibi nerede. CHP, PKK'nın sivil kanadı olan HDP ile arasındaki ilişkiyi en iyi anlatan işte bu fotoğraf. Toplantının ya CHP Genel Merkezi'nde olmaması lazım ya da hep var olduğu gibi diğer genel başkanlarda olduğu gibi beraber açıklama yapılması lazımdı. HDP misafirse ev sahibi nerede? HDP ev sahibi ise bayraklar nerede? Adı ortak, basın toplantısı ortak ama ortada ortak yok. Hani Ahmet Kaya'nın şarkısı var ya 'Nereden baksan tutarsız, nereden baksan ahmakça' olan bir fotoğraf. Türkiye, bu fotoğraftaki sinsiliği, korkaklığı ve ezikliği asla unutmayacak."

Verilen fotoğrafın özetinin "Gittiğin yolda yol arkadaşından utanıyorsan ya gittiğin yol yol değil ya arkadaşın arkadaş değil" olduğunu ifade eden Turan, HDP'ye diyecek bir laflarının olmadığını söyledi.

"İskilipli Atıf Hoca, son dönemin din mazlumlarından biri"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Kovid-19'la mücadele önlemleri için Meclis'te genel görüşme talebinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine Turan, bütün partilerle beraber uluslararası sözleşmeler ve komisyon raporlarını görüşme kararı verdiklerini söyledi.

İskilipli Atıf Hoca'nın 95. ölüm yıl dönümünde mezarı başında gerçekleştirilen anmaya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin katılması sonrasında yaşanan tartışmalara ilişkin bir soruya Turan, "Vali Beyin ziyaretine ilişkin CHP'nin bazı yöneticileri çok ağır ithamlarda bulundular. Tarihi meseleler, hatalar, gerçekler, bu zihinle tartışılmaz. Bu işin saygınlığı, akademik yönü, siyasi yönü vardır. Ağır ithamlarla hakaretlerle bir tartışmanın ne siyasete ne ilgililere faydası olmadığı kanaatindeyim." cevabını verdi.

İskilipli Atıf Hoca'nın son dönemin din mazlumlarından biri olduğunu söyleyen Turan, yargılandığı İstiklal Mahkemesinin bir sene sonra Atatürk tarafından kapatıldığını hatırlattı.

Kitap yazdığında Şapka Kanunu'nun olmadığını, kitabın Milli Eğitim Bakanlığının izniyle yayımlandığını anlatan Turan, savcının 3 yıl ceza istemesine rağmen hakimin idam kararı verdiğini aktardı.

Bunun, Türk hukuk tarihindeki kara lekelerden biri olduğunu ifade eden Turan, mahkeme kayıtlarında İskilipli Atıf Hoca'nın, "Milli mücadeleyi desteklemediği" yönündeki iddiaları yalanladığını da söyledi.

Çorum Valisi Çiftçi'nin ziyaretinden, siyasetin bu tarz bir kavga çıkarmasını doğru bulmadığını belirten Turan, "Vali Beyin ziyaretinden daha öte, bu devletin, hukuk sisteminin, İskilipli Atıf ve benzeri, kötü yanlış yargılamalardan dolayı özür borcu olduğu kanaatindeyim." dedi.

"Vekil transferine kural getirmek gibi bir gündem yok"

Sorulması üzerine Bülent Turan, vekil transferine kural getirmek gibi bir gündemlerinin olmadığını bildirdi.

Yönetim sistemi değiştiyse buna bağlı olarak diğer kanunların değişmesinin şart olduğunu vurgulayan Turan, bunların nasıl yapılacağı ile ilgili zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında bir çalışma yapıldığını açıklayan Turan, bu çalışmanın sonucunda MHP başta olmak üzere, diğer partilerle görüşerek bir yol haritası çizeceklerini belirtti.

Başkanlık sisteminin, Türkiye'de son dönem en önemli demokratik kazanım olduğunun altını çizen Turan, bu kazanımın taçlandırılması için önemli adımlar atmak zorunda olduklarını vurguladı.

Bu sisteme alışamayan partiler olduğuna işaret eden Turan, "Temel parametrelerin değiştiğini okuyamayanlar var ama okuyanlar kazanacak. Bu değişikliği idrak edenler, buna ilişkin adımlar atanlar kazanacak." ifadelerini kullandı.

"Muharrem İnce'ye 'günaydın' diyorum"

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin CHP üyeliğinden ayrılmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Turan, "Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılmış olması, olmaması bizim meselemiz değil." diye konuştu.

Ana muhalefetin oy, vekil kaybettiğine dikkati çeken Turan, "Bugün Muharrem İnce'nin açıklamalarını gördüm. 'ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum' diyor. 'FETÖ'cüleri, Soros'çuları destekleyenlerle yolumu ayırıyorum' diyor. 'Mustafa Kemal deyip, Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum' diyor. 'Atatürk'e kefere diyenlerle yolumu ayırıyorum' diyor. 'Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum.' diyor. Ben de Muharrem İnce'ye 'günaydın' diyorum. 'Gel Muharrem, git Muharrem' derken de CHP buydu." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kaset operasyonuyla" gelmesinden sonraki süreçte yeni bir CHP inşa edildiğini belirten Turan, "Muharrem İnce bunu bugün görüyor olabilir. Cumhurbaşkanlığını kazanamadıktan sonra bazı sıkıntılarını ortaya koyuyor olabilir ama şu iddiaların hepsi daha önceden hazırlanan iddialar." diye konuştu.

Atatürk'ün CHP'si ile bugünkü CHP arasında sadece isim benzerliği olduğunu dile getiren Turan, "Tarihi hatıraların gereği olarak bugünkü CHP'nin kapatılıp vakıf olması lazım diye boşa söylemiyoruz. Bu CHP o CHP değil. Bu CHP, Atatürk'ün, İnönü'nün hatta Baykal'ın CHP'si değil. Şu an Kılıçdaroğlu'nun başkaları tarafından genel başkan yapılmasından sonra inşa edilen bambaşka bir CHP var." şeklinde konuştu.

Mahkemenin Enis Berberoğlu kararı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulunca hakkında ikinci kez hak ihlali yapıldığına karar verilen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılama talebinin kabulüne ve infazın durdurulmasına hükmettiğinin hatırlatılması üzerine Turan, şunları kaydetti:

"Enis Berberoğlu kararının hukuken öyle olması, böyle olması bir yana MİT tırları operasyonunda devlete ihanet eden, devletin karşısında olan anlayışlarla beraber adım atıldığı bir gerçek. Anayasa Mahkemesinin de yerel mahkemenin de verdiği karar usule ilişkin itirazlardır, yani 'dokunulmazlığı varken yargılamayın' tarzı usulle ilgili meselelerdir. İçerikte sorun yok. İçerikle ilgili MİT tırları, yani FETÖ'cülerle devletin karşısında olanlarla beraber adım atıldığı mahkeme kararlarında, evraklarda var. Bu, CHP için bir utanç vesikası olarak yıllarca duracak. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını AK Parti iktidarları çıkardı. Bu imkanı verdi. Tabii ki öngörülemeyen usul hataları oluyor zaman zaman, içerikten bahsetmiyorum ancak şu an fezlekeye ilişkin bir karar verildi. Bu karar önümüzde yok bizim hala. Sayın Berberoğlu'nun vekilliği, Yargıtay'ın kesinleşmiş kararından sonra Meclis'te okunduktan sonra düştü. Dolayısıyla bugün verilen 'AYM kararına uyulması' kararı, ardından hakların iadesi kararı, şahsi kanaatim olarak söylüyorum Meclis'te okunmadan iade olamaz."

Bir tebliğ esası olduğunu dile getiren Turan, "Mahkeme bugün karar vermiş, duyduk ama tebliği, mahkemenin kararının Genel Kurul'da okunduğu zaman düşmesi gibi vekillik kazanacaksa da Meclis'te okunmasından sonra kazanabilir, otomatik kazanmaz." dedi.

Tebliğ okunduğunda Berberoğlu'nun milletvekilliği sıfatını kazanıp, kazanmayacağı yönündeki bir soruya Turan, "İlk defa olan bir mesele, birkaç kanaat var. Bir tanesi; 'Vekillik çocuk oyuncağı değil, Genel Kurul'da düşmüşse bir daha seçime kadar kazanamaz. Teori bu, bunu savunan epey hukukçu var. Bir teori de diyor ki 'Meclis'te şu anki vekilliğin kazanılması kararı, yargılamanın yenilenmesi kararı okunursa kazanır'. Dolayısıyla bu tartışma konusu." cevabını verdi.

Buna ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere ilgili kuruluşların çalışacağını dile getiren Turan, mahkeme kararı Meclis'te okunmadan yeni bir hukukun geliştirilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ççarşamba günü vereceği müjdeye ilişkin bir soru üzerine Turan, "Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye ne kadar büyük kazanımlar elde ettirdiğini ne kadar büyük mücadele verdiğini biliyoruz. Çarşamba günü olan müjdemiz de ekstra tüm ülkemizi gurura, mutluluğa boğan bir müjde olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.