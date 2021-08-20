AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Saat 12.00 sıralarında Keşan Belediyesi'ne gelen Bülent Turan'ı, Mustafa Helvacıoğlu'nun yanında, Belediye Başkan Yardımları Yakup Balcı, Tahir Özçınar, Ali Ünal, Belediye Meclis Üyeleri Sema Kılıç, Müslim Çekiç ile Tarık Uysal, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcıları Mecit Erol ile Hakan Çevikel, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Ziyarette konuşan Turan, Helvacıoğlu'nun Keşan için gösterdiği gayretlerin farkında olduklarını ifade ederek, "Ankara'da bizleri ziyaret ederek, taleplerini iletiyor. Biz de bugün kendisini makamında ziyaret ederek, üzerimize düşenleri dinleyelim istedik. Ayrıntılı bir sunum yaptılar ve gereken notlarımızı aldık. Birçok konunun değerlendirmesini yaparak Keşan'ımıza nasıl katkı sağlarız, Milletvekilimiz Fatma Aksal ile neleri değerlendirebilirizi konuştuk. Ankara'dan Keşan'a daha çok omuz vermek için dersimizi çalışmış olduk. Keşan bu bölgenin özel kentlerinden bir tanesi. Ulaşım hattından olması, tarım, sanayi potansiyeli, turizm kenti olması nedeniyle özel bir şehir. Keşan'ın büyümesi demek, bölgenin komple büyümesi demek. Keşan son dönemde AK Parti belediyeciliğini Cumhur İttifakı ile birlikte yakaladı. Çok örnek işler yapılıyor. Merkezi hükümet ile uyumundan kaynaklı çok büyük bir sinerji söz konusu. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına olduğu gibi Keşan'ın da düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına hazırlıklar devam ediyor. Keşan'da son dönemde görülen bu motivasyonun üst seviyelerde devam etmesi, yatırımların kaldığı yerden daha büyük bir heyecanla devam etmesi en büyük temennimiz. Keşan'da olmaktan büyük bir onur duyuyorum." dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyadaki iki ayak aralığı en uzun köprülerinden biri olacağını dile getiren Bülent Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devasa bir köprü. Cumhuriyetimizin 100. yılına simgesel bir anı. Ülkemizin gurur kaynağı olacak. Köprümüz iki kıtayı bağlamaktan öte bölgemize de etki edecek. Bu bölgede bırakın bir ilin, bir ilçenin zayıflamasını tam aksine, ihracata, daha çok turist gelmesine neden olacak.Gıda ile ilgili büyük yatırımlar var. Neden diye sorduğumuzda 'Ulaşım engeli kalkıyor' diyorlar. Turizm firmaları daha farklı bakıyor. Keşan'da köprüden olumlu yönde faydalanacak. 18 Mart'ta açmayı hedeflesek de Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu ile birlikte Arılık ayının sonunda Avrupa'dan Asya'ya yürüyeceğiz. Hedefimiz yıl sonunda tamamlanması."

Basın mensuplarının son günlerde yaşanan göçmen gelişmeleriyle sorusunu yanıtlayan Turan, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye 100 yıllık kıymetli, güçlü bir ülke. Son dönemde göçmen meselesi çok farklı değerlendirildiğini düşünüyorum. Kimin nasıl geldiğini bilen bir ülkeyiz ve yanlış yollarla gelen varsa iadesi için mesai harcıyoruz. Geçen yıl 500 bine yakın göçmen iadesi oldu. Bu rakam çok büyük. Hatalarımız tabii ki olabilir ama bunu Türkiye'nin huzurunu bozacak bir adımmış gibi değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Tüm siyasilerin bu konuda sağ duyulu olmasını tavsiye ediyorum. Türkiye'nin hiçbir milli konusunda yanında olmayan siyasilerin bu konuda da büyük bir istismar politikası izlediğini düşünüyorum. Mavi vatan, Libya, Suriye, Azerbaycan gibi temel politikalarımızda yanımızda olmadılar."

Mustafa Helvacıoğlu ise, şöyle dedi: "AK Parti Grup Başkanvekilimiz ve Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan' Keşan Belediyemizde ağırladık. Başkanvekilimize Keşan'ımızda yürüttüğümüz projelerimizle ilgili bilgiler aktardık. Hükümetimizin ve devletimizin desteği ile güzel şehrimiz Keşan'ı hak ettiği seviyeye getirmek için çalışıyoruz."

Ziyaretinden ardından Bülent Turan, Keşan'dan ayrıldı.