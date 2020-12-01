AK Parti'li Özkan: "Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir" - Son Dakika

AK Parti'li Özkan: "Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir"

01.12.2020 18:02

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "CHP'nin beyin ölümü gerçekleşmiş, başındaki Bay Kemal de Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "CHP'nin beyin ölümü gerçekleşmiş, başındaki Bay Kemal de Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin güvenini kazanarak, milletin kaderini kendi kaderi olarak görerek, 100 yılda başarılamayacak hizmet destanları yazdıklarını belirterek, "Bir taraftan bu destanları yazarken, diğer taraftan 18 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk siyasetinde siyasi etik, siyasi ahlak kurallarından ve dürüstlükten taviz vermeksizin çalıştı. İlkeli ve ahlaki siyasetin hamdolsun en güzel örneğini Cumhurbaşkanımız liderliğinde gösteriyor ve göstermeye devam edeceğiz. Diğer tarafta ise, FETÖ'nün kaset kumpası ile gelen, 15 Temmuz'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ayrılabilsin diye darbeci hainlerin önünden tankları çektiği, FETÖ ve PKK ile dirsek temasında olan, milletten başkasını dost gören CHP'nin başındaki Bay Kemal ise, siyasi ahlak ve etik yoksunu politikanın merkezi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Özkan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak maalesef siyasetini sürdürdüğünü söyleyerek, "Peygamber ocağı Silahlı Kuvvetlerimize hakaret eden ruhunu satmış sözde vekilinin ahlaksız saldırılarını perdelemek için Bay Kemal, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almıştır. Sözüm ona hakaretlerini, daha fazla hakaret ve iftira ile kapatmayı yöntem olarak denemektedir. Bay Kemal, batsın senin hakaretlerin, batsın senin siyasetin, sen millete dayanmak yerine malum al bayrağımızı hedef alan dostların var, seni ve dostlarını milletimizin yılmaz ferasetine havale ediyoruz. Milletimiz 2023 te zillete düçar olan bu hastalıklı siyasete gereken cevabı vererek sandığa gömecektir" şeklinde konuştu.

Silahlı Kuvvetlere kendisi ve avanesi onca hakaret ettikten sonra şimdi çıkmış zahiri kurtarmaya çalıştığını belirten Özkan, " Afrin'de, Cerablus'ta İdlib'te, Suriye'de ne işimiz var diyen? Orada Mehmetçiğimiz vatan için millet için bayrak için devlet için gittiğinde arkada sapasağlam dursaydınız, Mehmetçiğimize moral olacaktı. Neredeydiniz o zaman? Sen ve senin avanen değil mi Mehmetçiğimizin kullandığı yerli ve milli savunma teknolojilerini itibarsızlaştıran İHA'larımıza, SİHA'larımıza piknik yapanları öldürüyor yalanını uyduran Mehmetçiğimiz Libya'ya mavi vatanı korumaya gittiğinde, sen ve avanen değil mi ne işiniz var Fizan'da diyen? Mehmetçiğimiz arkasında iktidarı muhalefeti ile sapasağlam duran bir irade, bir moral beklerken Mehmetçiğimizi yalnız bırakan dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ özgürlük mücadelesinde zora sokacak yalanlar uyduran sen ve avanen değil mi? Türkiye 300 cihatçı gönderdi yalanını uydurarak hem Türkiye'ye hem Azerbaycan'ın haklı mücadelesine ihanet eden siz değil misiniz? Milletimizin gözbebeği Silahlı Kuvvetlerimiz moral beklerken sizin yalan ve dolanlarınızı Yunanistan kanallarının, Türkiye düşmanlarının ekranlar coşkuyla yayınlanıyordu. Yunanistan ordusuna meze oluyor onlara moral veriyordunuz" diye konuştu.

Özkan şöyle konuştu:

"Biz milli orduya FETÖ'nün kumpaslarını deşifre ederken bunun mücadelesini verirken siz neredeydiniz, göstereyim mi? Bakın FETÖ'nün size vaad ettiği iktidar hevesiyle, nefes almadan, FETÖ'nün kanallarında geziniyordunuz. Silahlı Kuvvetlerimiz dünyada destanlar yazdığı için mi rahatsız olduğunuzu biliyoruz. CHP'nin beyin ölümü gerçekleşmiş, başındaki Bay Kemal de Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir."

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

AK Parti'li Özkan: Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir
AK Parti'li Özkan: Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir
AK Parti'li Özkan: Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir
AK Parti'li Özkan: Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir
AK Parti'li Özkan: Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir

Beyin Ölümü, AK Parti, Türkiye, Milli, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Özkan: 'Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir' - Son Dakika


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