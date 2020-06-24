AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla bütün talepleri almaya... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla bütün talepleri almaya...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla bütün talepleri almaya ve bütün talepleri olabildiğince optimum noktada birleştirmeye gayret ettik.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla bütün talepleri almaya ve bütün talepleri olabildiğince optimum noktada birleştirmeye gayret ettik. Bugün Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilere ziyaretleri gerçekleştirdik"

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla bütün talepleri almaya ve bütün talepleri olabildiğince optimum noktada birleştirmeye gayret ettik. Bugün Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilere ziyaretleri gerçekleştirdik" dedi.

Özkan gazetecilere AK Parti'nin Barolarla ilgili teklifine ilişkin muhalefet partilerini ziyareti hakkında açıklama yaptı. Özkan, avukatlık kanunu ile barolar ile ilgili çalışma yaptıklarını söyleyerek, konunun muhatabı tüm çevreleri dinlemeye gayret ettiklerini ifade etti. Özkan, "Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla bütün talepleri almaya ve bütün talepleri olabildiğince optimum noktada birleştirmeye gayret ettik. Bugün Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilere ziyaretleri gerçekleştirdik. Cumhur ittifakı olarak beraber çalıştık. Özellikle bugün yaptığımız ziyaretlerde siyasi partilerin Barolarla ve avukatlık kanunun ile ilgili görüş, düşünce ve değerlendirmelerini aldık" dedi.

Özkan, çoklu Baro ile ilgili soruya, "Pek çok teklif değerlendirildi. Bugün henüz daha diğer siyasi partilerin görüşlerini yeni aldık. Gerek Barolar Birliği'nin temsiline gerek Baro seçim ve usul kadar pek çok konuda görüşlerini aldık" ifadelerini kullandı.

Cahit Özkan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: 'Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla bütün talepleri almaya... - Son Dakika

Son Dakika

00:55 Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı 00:52 Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı 00:42 Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar 00:30 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 23:55 ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 12:13 Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 01:00:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla bütün talepleri almaya... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]