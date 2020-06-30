AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: " (Çoklu Baro Düzenlemesi) 28 maddeden oluşan kanun... - Son Dakika

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FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu

Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı

Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş

Son Dakika: İşverenlerin süresi uzatılan kısa çalışma uygulaması için yeni başvuru yapması gerekmiyor

İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun teklifi

AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok

Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak