AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: " (Çoklu Baro Düzenlemesi) 28 maddeden oluşan kanun... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: " (Çoklu Baro Düzenlemesi) 28 maddeden oluşan kanun...
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: " (Çoklu Baro Düzenlemesi) 28 maddeden oluşan kanun teklifini TBMM'ye sunduk"
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: " (Çoklu Baro Düzenlemesi) 28 maddeden oluşan kanun teklifini TBMM'ye sunduk" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:30 Kaynak: İHA
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