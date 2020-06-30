AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: " (Çoklu Baro Düzenlemesi) 28 maddeden oluşan kanun... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: " (Çoklu Baro Düzenlemesi) 28 maddeden oluşan kanun...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: " (Çoklu Baro Düzenlemesi) 28 maddeden oluşan kanun teklifini TBMM'ye sunduk"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: " (Çoklu Baro Düzenlemesi) 28 maddeden oluşan kanun teklifini TBMM'ye sunduk" - ANKARA

Cahit Özkan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: ' (Çoklu Baro Düzenlemesi) 28 maddeden oluşan kanun... - Son Dakika

Son Dakika

16:39 FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 14:41 Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş 14:24 Son Dakika: İşverenlerin süresi uzatılan kısa çalışma uygulaması için yeni başvuru yapması gerekmiyor 12:47 Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:25 İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun teklifi 11:01 Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor 10:19 Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu 10:02 AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok 09:56 Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak 09:52 Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı 00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
16:07
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
15:49
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
15:42
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
15:37
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
15:14
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
15:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:47:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: " (Çoklu Baro Düzenlemesi) 28 maddeden oluşan kanun... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]