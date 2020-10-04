AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Denizli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Denizli'de konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, karanlık oyunlar oynayanların AK Parti'yi bölme, Cumhur İttifiakı'nı bozma gayreti içerisinde olduğunu ancak başarılı olamayacaklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Denizli'de konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, karanlık oyunlar oynayanların AK Parti'yi bölme, Cumhur İttifiakı'nı bozma gayreti içerisinde olduğunu ancak başarılı olamayacaklarını söyledi.

Cahit Özkan, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Merkezefendi 3. Olağan İlçe Başkanlığı Kongresinde yaptığı konuşmada, kongre süreçlerinin millete hizmet mücadelesinde yenilenmenin, muhasebe ve murakabenin yapıldığı günler olduğunu kaydetti.

Kuruluş ilkelerinden taviz vermeden hedefe doğru gittiklerinin vurgulayan Özkan, "Bizler milletimizin hayır duasına layık olan Cumhurbaşkanımıza layık dava ve yol arkadaşları olursak, Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de siyasete koymuş olduğu etik kurallara riayet ettiğimiz müddetçe, milletimizle gönül köprüleri kurduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle bu millet bizleri bırakmaz." dedi.

AK Parti'li olmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlik, beraberlik siyasetine sahip çıkmak anlamına geldiğini vurgulayan Özkan, şöyle dedi:

"Rabiamız, 'Her partinin bir işareti var, bizim de bir işaretimiz' diye yapılmış bir hareket değildir. 200 yıldan beri bu millet üzerinde karanlık hedefler güden, bu millet içerisindeki dahili ve harici bedhahların bütün oyunlarını boşa çıkarmak için ortaya koyduğumuz ilkedir. 'Tek millet' diyoruz. Çünkü bizi bizden ayırmamaları için. Vatanımızı bölmemeleri için 'Tek vatan' diyoruz. Başka bayrak gösterilmesin diye hilali medeniyetimizi, yıldızı şehitlerimizi temsil eden ve al bayrağı da şehitlerimizin kanı olan 'Tek bayrak' diyoruz ve tabii ki 'Tek devlet' diyoruz."

Cumhur İttifakı'ndaki birlik ve kardeşliğe de sahip çıkmaları gerektiğini aktaran Özkan, şöyle devam etti:

"Karanlık oyunlar oynayanlar, 'Acaba AK Parti'yi nasıl böleriz?', 'Acaba Cumhur İttifakı'nın arasına nasıl tefrika, nifak sokarız?' bunun gayreti içerisinde. Onun için bu birlik ve beraberlik, 'Cihan yıkılsa bu cephe sarsılmaz' anlayışıyla geleceğe yürüyecek. İnşallah bugün yeni göreve gelecek arkadaşlar 2023, 2024'e kadar bu ülke üzerinde oynanan bütün karanlık oyunları boşa çıkarmak için, bu ülkenin birlik beraberlikle üretimde, istihdamda, ihracatta, refahta büyük Türkiye idealini gerçekleştirmesinde büyük mücadeleler ortaya koyacaklar, milletimizle gönül köprüleri kuracaklar."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de yaptıkları kongrelerin yeni bir başlangıcın, dirilişin, atılımın mihenk noktası olacağını vurguladı.

Daha önce görev alanlar ve bugün görev alacaklarla yeni ufuklara yelken açacaklarını aktaran Kandemir, şöyle konuştu:

"Kim ne söylerse söylesin, kim ne yaparsa yapsın, bir asır önce, yarım asır önce Türkiye'yi oyunun dışına itenler, gördüler ki bu süreçte Türkiye'siz yeni bir düzen inşa edemezsiniz. Şimdi yeni bir kapı aralıyoruz. Yarınlar çok daha güzel olacak. Ekonomide, özgürlüklerde, güvenlikte yepyeni bir döneme giriyoruz hep beraber. Bu yeni kongre süreciyle Türkiye'yi, Allah'ın izniyle çok daha güzel yarınlara hep beraber taşıyacağız."

İyilikleri çoğaltırken kötüyü ve kötülükleri aralarına sokmayacaklarını kaydeden Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah birlikte tüm Türkiye'de çok daha güzel günlere şahitlik edeceğiz. İsmimiz bilinmese de anılmasa da yüz yıl sonra bu isimsiz kahramanlar tıpkı İstanbul'un fethinde hatırlamadığımız Yasinler, Ayşeler gibi hayırla yad edilen o ecdat gibi 100 yıl sonra, 50 yıl sonra Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tutanlar tarihte hakikatin mücadelesine omuz verenler olarak hatırlanacak ve hayırla yad edilecek. Hakikate omuz veren bu ekiple daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var."

Tek liste halinde gidilen ve AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanlığına Fatih Durmaz'ın getirildiği kongreye AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz de katıldı.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 22:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Denizli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


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