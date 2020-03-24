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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Kanun teklifini bu hafta Meclis'e...
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Kanun teklifini bu hafta Meclis'e sunmayı, gelecek hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Kanun teklifini bu hafta Meclis'e sunmayı, gelecek hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:46 Kaynak: AA
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