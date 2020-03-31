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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: (İnfaz düzenlemesi) "Toplum vicdanını yaralayan cinsel...
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: (İnfaz düzenlemesi) "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında" AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: (İnfaz düzenlemesi) "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında"
ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:49 Kaynak: İHA
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