AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan infaz düzenlemesine ilişkin DHA'nın sorularını yanıtladı-2. - Son Dakika

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan infaz düzenlemesine ilişkin DHA'nın sorularını yanıtladı-2.
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan infaz düzenlemesine ilişkin DHA'nın sorularını yanıtladı-2.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:46 Kaynak: DHA
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