AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan kaza geçirdi
1 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde trafik kazası geçirdi.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:36 Kaynak: AA
Grup Başkanvekili Cahit Özkan
, Eskişehir
'in Sivrihisar
ilçesinde trafik kazası geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Özkan'ın da bulunduğu M.Ç. idaresindeki 06 BJZ 228 plakalı otomobil, Sivrihisar- Ankara
kara yolunun 13. kilometresinde Babadat Mahallesi yakınında aynı yöne giden M.A'nın kullandığı 01 D 0318 kamyona çarptı.
Olayın ardından bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan ve Ankara'daki bir hastaneye götürülen Özkan ile şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü M.A. ise kazayı yara almadan atlattı.
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