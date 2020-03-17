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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Sağlık Bakanımız, 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi...
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Sağlık Bakanımız, 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi bilgilendirecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:40 Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Sağlık Bakanımız, 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi bilgilendirecek."
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