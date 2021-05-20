AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Türkiye, kuruluş felsefesinden, hakimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle,... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Türkiye, kuruluş felsefesinden, hakimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle,...

20.05.2021 00:44

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Türkiye, kuruluş felsefesinden, hakimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle, kazanımlarını arttırmakta, birlik ve bütünlük içinde muasır medeniyet yolculuğunu sürdürmektedir" AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan,...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: " Türkiye, kuruluş felsefesinden, hakimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle, kazanımlarını arttırmakta, birlik ve bütünlük içinde muasır medeniyet yolculuğunu sürdürmektedir"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Türkiye, kuruluş felsefesinden, hakimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle, kazanımlarını arttırmakta, birlik ve bütünlük içinde muasır medeniyet yolculuğunu sürdürmektedir. O gün, nasıl ki, istiklalimiz için büyük bedeller ödenmiş ise, bugün de istikbalimiz için büyük bedeller ödenmekte; istikbal mücadelemiz, milletimizden aldığımız güçle, şehitlerimizden aldığımız ilhamla, azim ve kararlılık içerisinde sürdürülmektedir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladı. Özkan, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Ataürk liderliğinde milletin Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesiniin, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşü olduğunu söyleyerek, "19 Mayıs'ta canlanan milli ruh, bizlere ilham olmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Türkiye, kuruluş felsefesinden, hakimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle, kazanımlarını arttırmakta, birlik ve bütünlük içinde muasır medeniyet yolculuğunu sürdürmektedir. O gün, nasıl ki, istiklalimiz için büyük bedeller ödenmiş ise, bugün de istikbalimiz için büyük bedeller ödenmekte; istikbal mücadelemiz, milletimizden aldığımız güçle, şehitlerimizden aldığımız ilhamla, azim ve kararlılık içerisinde sürdürülmektedir. Bu süreçte, kuşkusuz, genç nesillerimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Çünkü güçlü Türkiye idealini yaşatacak ve geleceğe taşıyacak olan gençlerimizdir. Bu sebeple AK Parti olarak en önemli önceliğimiz gençlerimizin yarınlara en güzel şekilde hazırlanmasına imkan sağlamak, onlara demokratik ve müreffeh bir ülke bırakmaktır. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, gençlerimizin ve aziz milletimizin Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Türkiye, kuruluş felsefesinden, hakimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle,...
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Türkiye, kuruluş felsefesinden, hakimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle,...
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Türkiye, kuruluş felsefesinden, hakimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle,...
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Türkiye, kuruluş felsefesinden, hakimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle,...

Cahit Özkan, AK Parti, Türkiye, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: 'Türkiye, kuruluş felsefesinden, hakimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle,... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Türkiye, kuruluş felsefesinden, hakimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle,... - Son Dakika
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