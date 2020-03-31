Son Dakika › Politika › AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: 'Yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. - Son Dakika
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor.
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla beraber bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor"
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:24 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı