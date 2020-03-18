AK Parti Grup Başkanvekili Köse'den Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Köse'den Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Köse'den Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçilen Murat köse, korona virüsle mücadele için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi ile bir dilekçe verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Köse'den Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçilen Murat köse, korona virüsle mücadele için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi ile bir dilekçe verdi.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele için bir adım da Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçilmesinin ardından Köse'nin ilk icraatı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi ile ilgili bir dilekçe vermek oldu. AK Parti Grubu, Ankara'daki alınan kararları ve belediyenin yapması gerekenleri takip edecek. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:39 Kaynak: İHA

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