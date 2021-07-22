Üye Girişi
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu Açıklaması

22.07.2021 21:48
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Dünden beri 'Türkiye süper güç olamaz', 'Türkiye bölgesel güç değil' söylemleri var. Bunu 'fondaş' gazeteciler söylüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Dünden beri 'Türkiye süper güç olamaz', 'Türkiye bölgesel güç değil' söylemleri var. Bunu 'fondaş' gazeteciler söylüyor. Neden 'fondaş' diyorum? Dün Amerikalı bir kuruluş, Amerika'nın Türkiye'de fonladığı medya kuruluşlarını açıkladı. Amerika'nın içeride 40 bin, 50 bin, 165 bin dolar destek sağladığı medya kuruluşları ne yapıyorlar? Türkiye'nin özgüvenine, Türkiye'nin yapabilme kapasitesine saldırıyor." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde bayramlaşma programlarına katıldı.

Afşin'deki Atatürk Parkı'nda konuşan Ünal, uzun süre sonra tekrar birlikte bayram geçirebilmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.

Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerine yapılan yatırımları anlatan Ünal, AK Parti'nin iktidara geldiğinden bu yana yapmış olduğu hizmetlerin ortada olduğunu ancak muhalefetin halen "Siz Türkiye'ye ne yaptınız?" dediğini söyledi.

AK Parti iktidarları öncesini değerlendiren Ünal, şunları kaydetti:

"1970'te 1960'ın sorunları konuşulurdu, 1980'de 60'ın, 70'in ve 80'in sorunlarını konuşulurdu, 1990'da da 1960'dan başlayarak 90'lı yıllara kadar olan sorunlar konuşulurdu. Neden? Çünkü Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülmezdi. 2000'li yıllara geldiğimizde Türkiye 40 yıllık sorunu çözmeden her 10 yılda sorun üzerine sorun koyup sorunlarını konuşuyordu. Buradan soruyorum, bugün Türkiye 1960'ın, 70'in, 80'in, 90'ın ve 2000'in sorunlarını konuşuyor mu? Hayır. 2005'teki, 2010'daki, 2015'teki sorunları konuşuyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü bu sorunların hepsini çözdük. Bugün, bugünün sorunlarını konuşan bir Türkiye var artık. Şimdi bugünün sorunları üzerinde birileri bize diyor ki, 'şu eksik, bu eksik.' Bizler de diyoruz ki 1960'dan başlayarak Türkiye'nin günümüze kadar olan sorunları çözdük, Allah'ın izniyle bugünkü sorunları da çözeriz. Bize sorunları söyleyenler bugüne kadar tek bir sorun çözmüşler mi, taş üzerine taş koymuşlar mı? Gerçek muhalefet 'sen duble yol yaptın ben daha iyisini yapacağım' der. 'Sen savunma sanayide SİHA yaptın, ben insansız uçak yapacağım' der. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer birbirine benzemezler ittifakından birisinin bugüne kadar 'şunu yapacağız' dediğini duydunuz mu? Ne diyorlar? Ellerinde bir liste var. 'Kanal İstanbul'u, üçüncü havaalanını kaldıracağız, üçüncü köprüye gerek yok.' Adamların elinde bir yapım listesi yok, bir yıkım listesi var."

Ünal, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle dünya tedarik zincirlerinde, üretimde birtakım sorunlar yaşandığına işaret ederek, Türkiye'nin salgınla mücadelede 10 ülke arasında yer aldığını ve aşılamada sekizinci sıraya yerleştiğini hatırlattı.

Kahramanmaraş'taki bayramlaşma töreninde "Türkiye'ye Cumhuriyet Halk Partisi'nden bakarsanız kopkoyu bir karanlık, karamsarlık görürsünüz, umutsuzluk, çaresizlik görürsünüz." dediğini anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"Öyle bir Türkiye anlatıyor ki CHP ama Türkiye'ye CHP'den bakmayın. Bugün Türkiye'ye Yunanistan'dan bakın. Yunan televizyonları sabahtan akşama kadar Türkiye'yi anlatıyor. Doğu Akdeniz'de verdiğimiz mücadeleyi, Libya'yı anlatıyor. Karabağ'ı, savunma sanayide geldiğimiz noktayı anlatıyor. Yunan televizyonları Türkiye'den bir süper güç olarak bahsediyor. Türkiye'ye Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan baktığınızda büyük, bölgesel bir güç görürsünüz. Bu söylediklerim zorlarına gitmiş. Dünden beri 'Türkiye süper güç olamaz', 'Türkiye bölgesel güç değil' söylemleri var. Bunu 'fondaş' gazeteciler söylüyor. Neden 'fondaş' diyorum? Dün Amerikalı bir kuruluş, Amerika'nın Türkiye'de fonladığı medya kuruluşlarını açıkladı. Amerika'nın içeride 40 bin, 50 bin, 165 bin dolar destek sağladığı medya kuruluşları ne yapıyorlar? Türkiye'nin özgüvenine, Türkiye'nin yapabilme kapasitesine saldırıyor. İHA yapmış Türkiye, itibarsızlaştırmak için 'O drone markette de satılıyor' diyorlar. Doğalgaz keşfi yapılıyor, 'Doğalgaz bulunca ne olacak' diyorlar. Bölgenin kaderini değiştiriyorsunuz, 100 yıl sonra Kuzey Afrika'ya gidiyoruz, 100 yıl sonra Kafkaslara dönüyoruz, 30 yıldan bu yana Karabağ'da çözülmeyen sorunu çözüyorsunuz, Libya'da birçok ülkenin arkasında durduğu darbeci Hafter'i bertaraf ediyorsunuz, Doğu Akdeniz'de haklarınızı koruyorsunuz fakat bunlar itibarsızlaştırmaya ve alay etmeye devam ediyorlar. Neden? Çünkü fondaşlar, çünkü bunun için fonlanıyorlar."

Ünal, kendisinin "Türkiye süper güç" dediğinde bazılarının rahatsız olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir millet düşünün gece tankların, helikopterlerin ve mermilerin önüne göğsünü siper etsin, çıplak elleriyle devletini kurtarsın. Sabahleyin elini yüzünü yıkayıp hiçbir şey olmamış gibi işine gitsin. Dünyada böyle bir millet var mı? Bir devlet düşünün 15 Temmuz'u yaşadıktan 2,5 ay sonra Fırat Kalkanı Harekatını yapsın ve karşısındakileri çil yavrusu gibi dağıtsın, Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalasın. Böyle güçteki bir devlete süper güç demek yaraşmaz mı? Bir devlet düşünün aynı anda 4 tane terör örgütüyle mücadele etsin ve alt etsin. Bugün İngiltere, Almanya veya Hollanda'da bir tane bıçaklı saldırı yaşandığında paniğe kapılıp olağanüstü hal ilan ediyorlar. Ben bu yüzden diyorum bu devlet büyük devlet, bu millet büyük bir millet. Türkiye geleceğin süper gücüdür. Buna inanın kalplerimizde ve zihinlerimizde oluşturulmak istenen şüpheye sakın izin vermeyin. Onlar bizim söylediğimiz her hakikate kalplerini ve zihinlerini kapatmış durumdalar."

Mahir Ünal'a Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kahramanmaraş, Mahir Ünal, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kara bulutlar henüz dağılmadı! Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı 21:33 Kara bulutlar henüz dağılmadı! Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı Deplasman golü kuralının kalktığı Şampiyonlar Ligi'nde Aslan nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller 20:54 Deplasman golü kuralının kalktığı Şampiyonlar Ligi'nde Aslan nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller Son Dakika: Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu 20:42 Son Dakika: Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu
Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Eğlenceli hallerine beğeni yağıyor 20:10 Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Eğlenceli hallerine beğeni yağıyor Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı! Siirt alarm veriyor 19:38 Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı! Siirt alarm veriyor Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler 18:07 Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler
Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu 17:16 Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır 16:32 Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır

Son Dakika Haberleri
17:48 Tatilci akınına uğrayan Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem
17:44 Esrarengiz olayda yeni gelişme! Tıp öğrencisi Onur, kendisini gören çobana 'geziyorum' demiş
17:39 Burdur Valisi duyurdu! Salda Gölü'nde, yasağa aldırmadan nargile içip çamur banyosu yapan 4 kişiye idari yaptırım
17:32 Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan PSV yorumu: Hepimizin mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor
17:16 Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu
17:04 Acun Ilıcalı'dan yeni paylaşım! illegal bahis iddialarını bir kez daha yalanladı
16:58 Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya ile Brezilya karşı karşıya geldi, maç dünya kupası tadında geçti
16:54 İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede denize girmek yasaklandı
16:32 Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır
16:09 Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu! Evertonlı Sigurdsson'un eşi evi terk etti
Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti         
21:54
Küresel internet kesintisi ünlü firmalara ait web sitelerini hizmet dışı bıraktı Küresel internet kesintisi ünlü firmalara ait web sitelerini hizmet dışı bıraktı         
21:15
Kapalı Maraş tartışmalarına Rusya da katıldı! Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova: Statüyle ilgili yeni adım endişe yaratır Kapalı Maraş tartışmalarına Rusya da katıldı! Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova: Statüyle ilgili yeni adım endişe yaratır         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:20
Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek         
19:45
Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu         
19:03
Cristiano Ronaldo'nun eski güzel aşkı Irina Shayk'ın ayna karşısından yaptığı paylaşım nefes kesti Cristiano Ronaldo'nun eski güzel aşkı Irina Shayk'ın ayna karşısından yaptığı paylaşım nefes kesti         
17:53
Büyükşen çiftini öldürdüğü öne sürülen Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun Büyükşen çiftini öldürdüğü öne sürülen Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun         
17:03
Ölüme terk edilen yüzlerce civcivi, vatandaşın ihbarı kurtardı! Ömer Çelik, olayla ilgili harekete geçildiğini duyurdu Ölüme terk edilen yüzlerce civcivi, vatandaşın ihbarı kurtardı! Ömer Çelik, olayla ilgili harekete geçildiğini duyurdu         
16:16
Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen aşk itirafı: Uzay Hepari ile 1,5 yıl aşk yaşadık Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen aşk itirafı: Uzay Hepari ile 1,5 yıl aşk yaşadık         
15:51
Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu! Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu!         
15:42
Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu         
15:38
Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor         
15:30
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin AB'ye üye olabileceğini sanmıyorum Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin AB'ye üye olabileceğini sanmıyorum         
14:34
Meteoroloji Uzmanı uyardı: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli Meteoroloji Uzmanı uyardı: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli         
14:13
Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı         
13:35
Türkiye'de bankacılık sektöründe skandal olay! Müşterilerin bilgilerini sızdırdı Türkiye'de bankacılık sektöründe skandal olay! Müşterilerin bilgilerini sızdırdı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 22:16:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement