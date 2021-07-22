AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Dünden beri 'Türkiye süper güç olamaz', 'Türkiye bölgesel güç değil' söylemleri var. Bunu 'fondaş' gazeteciler söylüyor. Neden 'fondaş' diyorum? Dün Amerikalı bir kuruluş, Amerika'nın Türkiye'de fonladığı medya kuruluşlarını açıkladı. Amerika'nın içeride 40 bin, 50 bin, 165 bin dolar destek sağladığı medya kuruluşları ne yapıyorlar? Türkiye'nin özgüvenine, Türkiye'nin yapabilme kapasitesine saldırıyor." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde bayramlaşma programlarına katıldı.

Afşin'deki Atatürk Parkı'nda konuşan Ünal, uzun süre sonra tekrar birlikte bayram geçirebilmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.

Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerine yapılan yatırımları anlatan Ünal, AK Parti'nin iktidara geldiğinden bu yana yapmış olduğu hizmetlerin ortada olduğunu ancak muhalefetin halen "Siz Türkiye'ye ne yaptınız?" dediğini söyledi.

AK Parti iktidarları öncesini değerlendiren Ünal, şunları kaydetti:

"1970'te 1960'ın sorunları konuşulurdu, 1980'de 60'ın, 70'in ve 80'in sorunlarını konuşulurdu, 1990'da da 1960'dan başlayarak 90'lı yıllara kadar olan sorunlar konuşulurdu. Neden? Çünkü Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülmezdi. 2000'li yıllara geldiğimizde Türkiye 40 yıllık sorunu çözmeden her 10 yılda sorun üzerine sorun koyup sorunlarını konuşuyordu. Buradan soruyorum, bugün Türkiye 1960'ın, 70'in, 80'in, 90'ın ve 2000'in sorunlarını konuşuyor mu? Hayır. 2005'teki, 2010'daki, 2015'teki sorunları konuşuyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü bu sorunların hepsini çözdük. Bugün, bugünün sorunlarını konuşan bir Türkiye var artık. Şimdi bugünün sorunları üzerinde birileri bize diyor ki, 'şu eksik, bu eksik.' Bizler de diyoruz ki 1960'dan başlayarak Türkiye'nin günümüze kadar olan sorunları çözdük, Allah'ın izniyle bugünkü sorunları da çözeriz. Bize sorunları söyleyenler bugüne kadar tek bir sorun çözmüşler mi, taş üzerine taş koymuşlar mı? Gerçek muhalefet 'sen duble yol yaptın ben daha iyisini yapacağım' der. 'Sen savunma sanayide SİHA yaptın, ben insansız uçak yapacağım' der. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer birbirine benzemezler ittifakından birisinin bugüne kadar 'şunu yapacağız' dediğini duydunuz mu? Ne diyorlar? Ellerinde bir liste var. 'Kanal İstanbul'u, üçüncü havaalanını kaldıracağız, üçüncü köprüye gerek yok.' Adamların elinde bir yapım listesi yok, bir yıkım listesi var."

Ünal, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle dünya tedarik zincirlerinde, üretimde birtakım sorunlar yaşandığına işaret ederek, Türkiye'nin salgınla mücadelede 10 ülke arasında yer aldığını ve aşılamada sekizinci sıraya yerleştiğini hatırlattı.

Kahramanmaraş'taki bayramlaşma töreninde "Türkiye'ye Cumhuriyet Halk Partisi'nden bakarsanız kopkoyu bir karanlık, karamsarlık görürsünüz, umutsuzluk, çaresizlik görürsünüz." dediğini anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"Öyle bir Türkiye anlatıyor ki CHP ama Türkiye'ye CHP'den bakmayın. Bugün Türkiye'ye Yunanistan'dan bakın. Yunan televizyonları sabahtan akşama kadar Türkiye'yi anlatıyor. Doğu Akdeniz'de verdiğimiz mücadeleyi, Libya'yı anlatıyor. Karabağ'ı, savunma sanayide geldiğimiz noktayı anlatıyor. Yunan televizyonları Türkiye'den bir süper güç olarak bahsediyor. Türkiye'ye Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan baktığınızda büyük, bölgesel bir güç görürsünüz. Bu söylediklerim zorlarına gitmiş. Dünden beri 'Türkiye süper güç olamaz', 'Türkiye bölgesel güç değil' söylemleri var. Bunu 'fondaş' gazeteciler söylüyor. Neden 'fondaş' diyorum? Dün Amerikalı bir kuruluş, Amerika'nın Türkiye'de fonladığı medya kuruluşlarını açıkladı. Amerika'nın içeride 40 bin, 50 bin, 165 bin dolar destek sağladığı medya kuruluşları ne yapıyorlar? Türkiye'nin özgüvenine, Türkiye'nin yapabilme kapasitesine saldırıyor. İHA yapmış Türkiye, itibarsızlaştırmak için 'O drone markette de satılıyor' diyorlar. Doğalgaz keşfi yapılıyor, 'Doğalgaz bulunca ne olacak' diyorlar. Bölgenin kaderini değiştiriyorsunuz, 100 yıl sonra Kuzey Afrika'ya gidiyoruz, 100 yıl sonra Kafkaslara dönüyoruz, 30 yıldan bu yana Karabağ'da çözülmeyen sorunu çözüyorsunuz, Libya'da birçok ülkenin arkasında durduğu darbeci Hafter'i bertaraf ediyorsunuz, Doğu Akdeniz'de haklarınızı koruyorsunuz fakat bunlar itibarsızlaştırmaya ve alay etmeye devam ediyorlar. Neden? Çünkü fondaşlar, çünkü bunun için fonlanıyorlar."

Ünal, kendisinin "Türkiye süper güç" dediğinde bazılarının rahatsız olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir millet düşünün gece tankların, helikopterlerin ve mermilerin önüne göğsünü siper etsin, çıplak elleriyle devletini kurtarsın. Sabahleyin elini yüzünü yıkayıp hiçbir şey olmamış gibi işine gitsin. Dünyada böyle bir millet var mı? Bir devlet düşünün 15 Temmuz'u yaşadıktan 2,5 ay sonra Fırat Kalkanı Harekatını yapsın ve karşısındakileri çil yavrusu gibi dağıtsın, Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalasın. Böyle güçteki bir devlete süper güç demek yaraşmaz mı? Bir devlet düşünün aynı anda 4 tane terör örgütüyle mücadele etsin ve alt etsin. Bugün İngiltere, Almanya veya Hollanda'da bir tane bıçaklı saldırı yaşandığında paniğe kapılıp olağanüstü hal ilan ediyorlar. Ben bu yüzden diyorum bu devlet büyük devlet, bu millet büyük bir millet. Türkiye geleceğin süper gücüdür. Buna inanın kalplerimizde ve zihinlerimizde oluşturulmak istenen şüpheye sakın izin vermeyin. Onlar bizim söylediğimiz her hakikate kalplerini ve zihinlerini kapatmış durumdalar."

Mahir Ünal'a Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile diğer ilgililer eşlik etti.