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Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal: "Şu anda küresel ölçekte bütün dünya büyük bir sorun yaşıyor" - Son Dakika

Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal: "Şu anda küresel ölçekte bütün dünya büyük bir sorun yaşıyor"

04.12.2021 15:05

Son dakika gündem haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Şu anda küresel ölçekte bütün dünya büyük bir sorun yaşıyor, büyük bir kriz yaşıyor, küresel ekonomik bir daralma yaşıyoruz ve Türkiye bu süreçten en az etkilenen ülkelerden bir tanesi." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Şu anda küresel ölçekte bütün dünya büyük bir sorun yaşıyor, büyük bir kriz yaşıyor, küresel ekonomik bir daralma yaşıyoruz ve Türkiye bu süreçten en az etkilenen ülkelerden bir tanesi." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında partisinin il başkanlığınca, bir otelde düzenlenen "Muhtarlarla buluşma" programına katıldı.

Burada konuşan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarları, toplumun hassasiyetlerini en yakından takip eden ve toplumun hassasiyetlerine ilk tepki veren seçilmişler olarak değerlendirdiğini söyledi.

Muhtarların özellikle salgın sürecinde ciddi fedakarlıklar yaptığını anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa'da öyle şeyler yaşandı ki hatırlayın ihtiyarlar huzur evlerinde unutuldu. Kimsesiz ve akrabası olmayan insanlar evlerinde ölüme terk edildi. Biz bu pandemi sürecinde bir şey daha fark ettik, iyilik, merhamet, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma çok kıymetli. Dünyanın en kıymetli şeyi, kalbimizde muhafaza ettiğimiz iyilik duygusudur. İnsanlara duyduğumuz sevgi, birbirimize duyduğumuz muhabbet. 'Komşusu açken ben tok yatamam' düşüncesiyle bu pandemi sürecinde bu topraklarda hamdolsun hep beraber kimseyi açıkta bırakmadık. Özellikle muhtarlarımızın bu süreçteki gayretlerinden dolayı sayın Cumhurbaşkanımız bunu birçok toplantıda ifade etti. Bu pandemi döneminde her birinizin mahallenizde gösterdiğiniz iyilik, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve aldığınız sorumluluk için hepinize bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz."

Ünal, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düşüncesiyle hareket edenlerden olduklarına işaret ederek devletin asli vazifesinin insanının haysiyetini, onurunu, gururunu ayakta tutmak olduğunu belirtti.

Salgın döneminde Türkiye'nin çok iyi bir imtihan verdiğini vurgulayan Ünal, muhtarların sayesinde hangi evde neye ihtiyaç olduğunu devletin bildiğini ve 2022 yılı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine 63 milyar bütçe ayırdığını hatırlattı.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'nin de Kovid-19 nedeniyle birtakım zorluklar yaşadığını anlatan Ünal, "Birileri sanki dünya güllük gülistanlıkmış, Türkiye'de sadece bazı sorunlar var gibi bir dil kullanıyor. Şu anda küresel ölçekte bütün dünya büyük bir sorun yaşıyor, büyük bir kriz yaşıyor, küresel ekonomik bir daralma yaşıyoruz ve Türkiye bu süreçten en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Çünkü toplumsal mukavemeti, dayanışması, birliği, beraberliği, komşuluğu, akrabalığı güçlü olduğu için. Biz bu sıkıntılara devlet millet elbirliğiyle göğüs geriyoruz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve davetliler katıldı.

Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal: Şu anda küresel ölçekte bütün dünya büyük bir sorun yaşıyor
Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal: Şu anda küresel ölçekte bütün dünya büyük bir sorun yaşıyor
Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal: Şu anda küresel ölçekte bütün dünya büyük bir sorun yaşıyor
Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal: Şu anda küresel ölçekte bütün dünya büyük bir sorun yaşıyor
Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal: Şu anda küresel ölçekte bütün dünya büyük bir sorun yaşıyor
Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal: Şu anda küresel ölçekte bütün dünya büyük bir sorun yaşıyor
Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal: Şu anda küresel ölçekte bütün dünya büyük bir sorun yaşıyor

Kahramanmaraş, Mahir Ünal, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal: 'Şu anda küresel ölçekte bütün dünya büyük bir sorun yaşıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal: "Şu anda küresel ölçekte bütün dünya büyük bir sorun yaşıyor" - Son Dakika
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