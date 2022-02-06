AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Öyle İngiliz büyükelçileri, ABD büyükelçileri ile görüşerek iktidar arayışında olanlara Kahramanmaraş'tan Abdal Halil Ağa'nın selamını söylemek gerekir." dedi.

Kurtuluş Haftası etkinliklerine katılmak için Kahramanmaraş'a gelen Ünal, partisinin il teşkilatınca bir otelde düzenlenen Esnaf Odaları Buluşması programına katıldı.

Burada konuşan Ünal, bir ülkeyi ayakta tutan en temel unsurun ahlak, ahlakın temsilcilerinin ise ahilik geleneğini sürdüren esnaf olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesine ve milletine aşık bir lider olduğunu ve esnafı çok önemsediğini anlatan Ünal, salgın süreciyle hükümetin ilk olarak esnaf paketi çıkardığını ve esnaf odalarının her türlü talebinin dikkate alınarak hayata geçirildiğini ifade etti.

AK Parti teşkilatları olarak güçlü bir ekip ve takım anlayışıyla hareket ettiklerini ve uyum içerisinde çalıştıklarını aktaran Ünal, şöyle konuştu:

"Dünya, salgın sürecinde çok büyük bir sıkıntıdan geçiyor. Amerika'nın, Avrupa'nın içinde bulunduğu durumu görüyorsunuz ama hamdolsun Türkiye bu süreci son derece güçlü bir şekilde atlatıyor. 1999 depremi olduğunda devlet üç gün vatandaşına yetişememişti. Eğer o yılların hükümetleriyle, o yılların Türkiyesi ile biz bugün bu pandemiye yakalansaydık, halimiz nice olurdu. Geriye dönüp baktığımda 18-19 yılda yaptıklarımızı sanki bugüne hazırlanmak için yapmışız. Şehir hastanelerini yaparken 'bu kocaman hastanelere ne ihtiyaç var' diyorlardı ama o hastaneler vatandaşımızın sağlığını kurtardı. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin sağlık, eğitim, ulaşım, bilişim altyapısını tamamladık. Şu anda Türkiye her alanda altyapısını tamamlamış durumda. Bugün Almanya altyapısını yenilemek istiyor yenileyemiyor. Çünkü muhteşem bir ödeme gerekiyor. ABD aynı durumda ama Türkiye, hamdolsun büyümede, ihracatta, istihdamda, üretimde geldiği noktayla artık ciddi bir eşiği aşmak üzere. Bunun için yapmamız gereken en önemli şey, en kıymetli şey, umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmeyeceğiz. Kendimize güveneceğiz, ülkemize güveneceğiz, potansiyelimize güveneceğiz. Asla umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmayacağız."

Türkiye'nin salgın sürecinden en güçlü ve pozitif ayrılan ülke olarak çıkacağına inandığını dile getiren Ünal, muhalefetin AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmekten başka bir projesi olmayan bir anlayışla hareket ettiğini söyledi.

"Memleket meselesi olduğunda siyaseti bir kenara bırakırız"

Mahir Ünal, hükümete " Suriye'de, Libya'da ne işiniz var" diyenlerin ABD ve Rusya'ya bu soruyu bir kez olsun sormadığını, yumruklarını sıkıp "katil polis" diyenlerin bir kez olsun "katil PKK" diyemediğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz gönlü, kalbi, yüreği bu ülkeden yana olan bu bayrağın altında yaşamaktan mutlu olan herkesle kardeşiz ama biz bu milletten azade dışarda iktidar arayanlarla da sonuna kadar savaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu bizim ekmeğimizle, aşımızla, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili bir durum. Burada artık siyaset yok. Mesele memleket meselesi olduğunda siyaseti bir kenara bırakırız. Kahramanmaraş bunun en güzel örneğidir. Düşünün İngilizler Maraş'ı işgal etmiş ve Fransızlara teslim edecek. Düğün dernek yok Abdal Halil Ağa ve avanesi düğün olmadığı için davul da çalamıyorlar. Sıkıntıları, güçlükleri var. Sıkıntı büyük böyle bir ortamda Hırlakyan (Ermeni temsilcisi) 'Al sana bir kese altın Fransızlar geliyor davul çal' diyor. Abdal Halil Ağa ise 'Efendi, değil bir kese altın davulun kasnağını altınla doldursan ben Müslüman kardeşimin böğrüne davul çalmam. Bu bahis din bahsidir' diyor. İşte tavır budur, işte duruş budur. Bu ülkenin tavrı da duruşu da budur. Öyle İngiliz büyükelçileri, ABD büyükelçileri ile görüşerek iktidar arayışında olanlara Kahramanmaraş'tan Abdal Halil Ağa'nın selamını söylemek gerekir."

Programa AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ile oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından Ünal ve beraberindekiler, Türkiye Gençlik Vakfını ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında sinema salonuna geçen Ünal ve beraberindekiler şehit aileleriyle "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.