AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 40 yıl sonra ortaokuldaki sırasına oturdu - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 40 yıl sonra ortaokuldaki sırasına oturdu

09.04.2022 18:51
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 40 yıl sonra ortaokuldaki sırasına oturdu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 40 yıl önce eğitim gördüğü okulunu ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 40 yıl önce eğitim gördüğü okulunu ziyaret etti.

Ünal, Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere geldiği kentte, toplantı sonrası 40 yıl önce eğitim gördüğü, o dönem ortaokul olan Mükrimin Halil Lisesi'ni ziyaret ederek sınıfındaki sırasına oturdu.

Ziyaretin ardından okul bahçesinde gazetecilere anılarını anlatan Ünal, leblebi tozu ve çemen ekmek yediği günleri özlediğini söyledi.

Ünal, birçok öğretmenini hatırladığını belirterek şunları kaydetti:

"O zaman, 1980 öncesi Milliyetçi Cephe hükümeti düştü, aynı gece okul el değiştirdi. Hükümetin değiştiği gün Türkiye'de her şey değişirdi. Şimdi diyorlar ya yok efendim şöyle oldu böyle oldu. Milliyetçi Cephe hükümeti düştü, burada okuyan abilerimizin hepsini kovaladılar, CHP geldi iktidara. Burada okuyanların kimisi Darende'ye kaçtı. Çünkü okul el değiştirdi. Ben de orta ikinci sınıf öğrencisiyim dedim ki 'bana kimse bir şey demez herhalde', hiçbir yere gitmedim, kalktım kuzu kuzu geldim okula beni çevirdiler. Dediler ki 'pis faşist sen çırpınırdı Karadeniz'i mi söyledin? meğer ki ben çırpınırdı Karadeniz'i söylemişim, bana o merdivenin orada bir dayak attılar."

Ünal, daha sonra Kızılcaoba Mahallesi'ndeki öğretmenevi inşaat alanı ile Güneşli Mahallesi'ndeki Hacı Hasan Cami Külliyesi inşaat sahasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Ünal'a ziyaretlerinde, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç ve Mehmet Cihat Sezal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel eşlik etti.

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Kahramanmaraş, Mahir Ünal, Elbistan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 40 yıl sonra ortaokuldaki sırasına oturdu - Son Dakika


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