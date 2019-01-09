AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Hazırladığımız 18 Maddeden Oluşan Bu Kanun Teklifi, Çok...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Hazırladığımız 18 maddeden oluşan bu kanun teklifi, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren düzenlemeler içeriyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Hazırladığımız 18 maddeden oluşan bu kanun teklifi, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren düzenlemeler içeriyor. Bunların içerisinde işletmelere asgari ücret desteği, ev hanımlarının evlerinde ürettikleri ürünlerin vergiden muaf tutulması, uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanması, EPİAŞ'ta uzun vadeli elektrik satışlarının önünün açılması düzenlemeleri oldukça önemli"

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