Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Hazırladığımız 18 Maddeden Oluşan Bu Kanun Teklifi, Çok...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Hazırladığımız 18 Maddeden Oluşan Bu Kanun Teklifi, Çok...

52 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Hazırladığımız 18 maddeden oluşan bu kanun teklifi, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren düzenlemeler içeriyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Hazırladığımız 18 maddeden oluşan bu kanun teklifi, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren düzenlemeler içeriyor. Bunların içerisinde işletmelere asgari ücret desteği, ev hanımlarının evlerinde ürettikleri ürünlerin vergiden muaf tutulması, uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanması, EPİAŞ'ta uzun vadeli elektrik satışlarının önünün açılması düzenlemeleri oldukça önemli"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:16 Kaynak: AA

Mehmet Muş, Politika
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