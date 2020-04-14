AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş , 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtti.

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