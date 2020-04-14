AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları... - Son Dakika

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları...
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtti.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:32 Kaynak: AA
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