AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Bekçilere kimlik sorma, adli görev verilmesini içeren kanun... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: 'Bekçilere kimlik sorma, adli görev verilmesini içeren kanun... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Bekçilere kimlik sorma, adli görev verilmesini içeren kanun...

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Bekçilere kimlik sorma, adli görev verilmesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sunduk."

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Bekçilere kimlik sorma, adli görev verilmesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sunduk." - ANKARA

Mehmet Muş, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
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