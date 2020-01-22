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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Bekçilere kimlik sorma, adli görev verilmesini içeren kanun...
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Bekçilere kimlik sorma, adli görev verilmesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sunduk."
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Bekçilere kimlik sorma, adli görev verilmesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sunduk." - ANKARA
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