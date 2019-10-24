Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını...
Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi' alınmasını...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını...

37 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş,

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi

Mehmet Muş, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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AK Partili Muş, yeni vergi düzenlemesinin detaylarını açıkladı! Konaklama vergisi geliyor
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