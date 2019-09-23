Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Gümrük Kanunu'nun idari para cezalarına ilişkin usul...
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Gümrük Kanunu'nun idari para cezalarına ilişkin usul...

2 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Gümrük Kanunu'nun idari para cezalarına ilişkin usul hükümleri ile ceza miktarlarının günümüz ekonomik koşulları dikkate alınarak güncellenmesi, gümrük cezalarına yönelik yapılacak uzlaşma başvuru süresinin genişletilmesi, gümrük muhafaza memurlarının...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Gümrük Kanunu'nun idari para cezalarına ilişkin usul..., System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Gümrük Kanunu'nun idari para cezalarına ilişkin usul hükümleri ile ceza miktarlarının günümüz ekonomik koşulları dikkate alınarak güncellenmesi, gümrük cezalarına yönelik yapılacak uzlaşma başvuru süresinin genişletilmesi, gümrük muhafaza memurlarının emekli olduktan sonra zati silah edinebilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Mehmet Muş, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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