AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı... - Son Dakika

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı...
7 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:06 Kaynak: AA
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